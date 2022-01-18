AİHM'den çıplak aramayla ilgili 'hak ihlali' kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gezi eylemlerinde tutuklanan öğrenci Elif Kaya’nın cezaevinde çıplak aramaya direnmesinden dolayı disiplin cezası almasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 8. Maddesi'ne aykırı bularak Türkiye'yi 12 bin 500 euro para cezasına çarptırdı.

Kaya'ya uygulanan disiplin cezasının ailesini ziyaret etme hakkına "müdahale teşkil ettiğine" hükmeden AİHM, kanunla öngörülen müdahalenin meşru amacının, "kamu güvenliğini ve ceza infaz kurumlarında disiplini sağlamak" olduğu belirtildi.

AİHM'e göre Elif Kaya'ya verilen disiplin cezasını onayan AYM, "disiplin tedbirinin orantılı olup olmadığını" veya söz konusu müdahalenin hedeflediği amacı ve bu tür bir yaptırımın Kaya'nın cezaevinde tutulduğu süre boyunca özel hayatı üzerindeki etkisini "incelemedi". Dolayısıyla, başvuranın Sözleşme'nin 8. maddesi ile güvence altına alınan "özel ve aile hayatına saygı" hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Ne olmuştu?

24 Ekim 2017'de çıplak aramaya direndiği için kendisine verilen cezayı AİHM'e taşıyan Elif Kaya, Gezi olayları sırasında terör örgütü üyeliği iddiasıyla 23 Haziran 2013'te tutuklanmıştı.

Cezaevine kabulü sırasında çıplak aramaya direnen Kaya, cezaevi tarafından disiplin cezasına çarptırılarak bir aylık ziyaretçi yasağı almıştı. Bu karara itiraz eden Kaya, 2013'te mahkemece reddedilmiş, 2017'de Anayasa Mahkemesi 'kamera kaydı olmadığı' gerekçesiyle Kaya'nın başvurusunu reddetmişti.

Elif Kaya, maruz kaldığı durumun AİHS’in “işkence, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele yasağı”na aykırı olduğunu belirterek AİHM’e başvurmuştu.