AİHM Başkanı Spano: Aldığımız kararlar üye hükümetleri bağlar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano , yüksek mahkemenin 2020'de aldığı en önemli kararlardan birinin Selahattin Demirtaş davası olduğunu belirterek "AİHM'in aldığı kararların hükümetler tarafından uygulanması zorunluluğu bulunuyor" dedi.

AİHM Başkanı Spano, AİHM'in aldığı kararların hükümetler tarafından uygulanması zorunluluğu bulunduğunu söyledi. Basın toplantısında konuşan Spano, insan hakları mahkemesinin kararlarının tüm devletler için bağlayıcı olduğunu belirtti.

Türkiye'den gelen başvurular yüzde 27 arttı

Yüksek mahkemeye 2020'de en fazla Rusya ve Türkiye'den başvuru yapıldığını söyleyen Spano, Türkiye'den gelen dava başvurularının 2019'a oranla yüzde 27 arttığının altını çizdi. Başkan Spano, bu kararların yerel mahkemeler ve hükümetler tarafından uygulanmasının denetiminin Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'ne ait olduğunu söyledi.

Robert Spano, AİHM'in 2020'de aldığı en önemli kararlardan birinin Demirtaş davası olduğunu da ifade etti.

"Bir ülkenin ziyareti mahkemenin tarafsızlığını etkilemez"

Euronews'in haberine göre Spano, Türkiye'ye yaptığı ziyaret konusunda aldığı eleştirilerle ilgili olarak, sorunların ulusal makamlar ve yargı organlarıyla görüşülmesinin öncelikli ve hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

3-4 günlük bir ülke ziyaretinde sivil toplum kuruluşları ya da diğer gruplarla görüşmenin zor olduğunun altını çizen AİHM Başkanı, bununla birlikte AİHM'in sürekli olarak bu oluşumları mahkemeye yıllardır davet ettiğini ve bunu yapmayı sürdüreceğini söyledi.

Bu davetin bu yıl da yapılacağını belirten başkan, "Türk STK'ları, karşılıklı endişe yaratan konuları görüşmek için diğerleri ile birlikte mahkemeye davet edilecektir" dedi.

Bu tür ülke ziyaretlerinin bir "öğrenme deneyimi" olduğunu da belirten Spano, "Bir mahkeme başkanının bir üye devleti ziyaret etmesi, mahkemenin veya başkanın kendisinin bağımsızlığı ve tarafsızlığı sorununu gündeme getirmek için bir dayanak teşkil edemez. Bireysel paydaşlarla işbirliğine düzenli olarak devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.