AİHM, Atilla Taş hakkında 'İhlal' kararı verdi

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Atilla Taş hakkında 'ihlal' kararı verdi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası "FETÖ Medya Yapılanması" davasında yargılanan Atilla Taş'ın AİHM başvurusu karara bağlandı.

AİHM, "özgürlük ve güvenlik hakkı" ve "ifade özgürlüğü" maddelerinden 'ihlal' kararı verdi.

Mahkeme, Türkiye'nin Taş' a 12 bin 275 Euro manevi tazminat ve 3 bin 175 Euro da mahkeme masrafı ödemesine karar verdi.

Türkiye'de 14 ay tutuklu kalan Taş, Mart 2019'da "örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

Kararla ilgili Atilla Taş, "AİHM hakkımdaki iki başvuru maddesine hak ihlali kararı verdi. 'Avrupa'da hakimler varmış!'. Keşke ülkemizde de olsaydı" dedi.

Ne olmuştu?

Atilla Taş 15 Temmuz darbe girişimi sonrası "FETÖ Medya Yapılanması" davasında yargılanmış, "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım ettiği" iddiasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Taş’a verilen ceza Yargıtay 16. Dairesi tarafından bozulmuş, yerel mahkemede yeniden yargılama başlamıştı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve ardından yeniden tutuklanan Atilla Taş ile ilgili hak ihlali kararı vermişti. Anayasa Mahkemesi, Taş’ın tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanmasını hak ihlali olarak değerlendirmişti.