AİHM, 17/25'i araştırma komisyonuyla ilgili haber yasağını hak ihlali saydı, Türkiye'yi mahkûm etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gazeteci Banu Güven, Avukat Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak'ın ortak başvurusuyla ilgili kararını açıkladı.

Mahkeme, 17/25 Aralık'tan sonra dört bakan hakkındaki iddiaları araştırmak üzere kurulan Meclis Araştırma Komisyonu ile ilgili haber yapılmasının yasaklanması konusunda Gazeteci Banu Güven'in başvurusunu oybirliği ile haklı buldu.

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğü hakkını düzenleyen 10'uncu maddesinin ihlal edildiğine karar vererek Güven'e 1500 euro tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme Akdeniz ve Altıparmak'ın aynı konuda ayrıca yaptığı başvurusunu ise oy çokluğu ile reddetti.

Kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Güven, "17/25 Aralık'tan sonra dört bakan hakkında yolsuzluk rüşvet iddiaları için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmuş, ama haberini yapmak yasaklanmıştı. AİHM başvurum üzerine bunun hak ihlali olduğuna karar verdi! Basın özgürlüğü kazandı" dedi.

Başvurusu reddedilen Avukat Kerem Altıparmak da yaptığı açıklamada, "Başvuruyu yaparken bir gazetecinin durumunun iki akademisyenden ayrı olabileceğini planlamıştık, sonuç da öyle çıktı. Bununla birlikte, görüşümüz bir yayın yasağı kararında gazeteci ile insan hakları savunucusu arasında fark olamayacağıydı. AİHM Akdeniz ve Diğerleri başvurusunda Banu Güven'in ulaşamadığı yolsuzluk komisyonu haberleri nedeniyle mağdur ve fakat bizim olmadığımızı saptarken aradaki farkı nasıl belirlediğini açıklayamıyor" ifadelerini kullandı.