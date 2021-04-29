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Medya

AİHM, 17-25 Aralık sürecinde 4 eski bakana ait haberlere yayın yasağı getirilmesine dair şikâyeti 4 Mayıs’ta karara bağlayacak

29 Nisan 2021 16:12

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 17-25 Aralık 2013 sürecinde eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar'a yönelik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başlatılan "yolsuzluk" soruşturmasına ilişkin haberlere getirilen yayın yasağı getirilmesine dair şikâyeti 4 Mayıs'ta karara bağlayacak. 

Başvuruyu Yaman Akdeniz, Kerem Altıparmak ve Banu Güven yapmıştı.

Anayasa Mahkemesi de 2019 yılında 4 bakan hakkında yolsuzluk iddiaları için kurulan Araştırma Komisyonu haberlerine yayın yasağı getirilmesinin ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olduğuna hükmetmişti. 

 

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