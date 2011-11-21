AIDS'ten ölümler azaldı

T24 -

2009'a göre HIV ile yaşayanların yüzde 3,3 arttığı, virüsü yeni kapanların sayısının 2,7 milyonla değişmediği kaydedildi.Raporda, AIDS'ten ölümlerin ise yüzde 5,3 azalarak 1,8 milyona gerilediği belirtildi.UNAIDS yetkilisi Michel Sidibe, "birkaç yıl öncesine kadar, kısa vadede AIDS salgınının sonunun geldiğini belirtmek hayal gibi görünüyordu, ancak bilim, siyasi destek ve toplumun verdiği cevapla, somut ve kesin sonuçlar alınmaya başlıyor" ifadesini kullandı.Dünya genelinde 2009'da HIV ile yaşayanların sayısı 32,9 milyon iken 2010'da bu sayı 34 milyona yükseldi.