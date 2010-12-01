AIDS'te gülümseten gelişme

T24 - Birleşmiş Milletler AIDS ile Mücadele Programı (UNAIDS) 2010 Küresel AIDS Raporu'nu yayınladı. 2009 yılı verilerini yansıtan rapora göre, son 10 yılda HIV enfeksiyonu yüzde 20 azaldı.

Rapora göre, AIDS'ten ölüm oranları da son 5 yılda yine yaklaşık yüzde 20 azaldı. Elde edilen başarıda AIDS'ten korunma bilincini artırma çalışmalarının yanı sıra, hastalığa karşı araştırmacı ilaç sektörünün geliştirdiği etkin ilaç ve tedavilerin etkili olduğu belirtildi.







Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Başkan Yardımcısı Engin Güner, "Geliştirilen etkin tedaviler, AIDS salgınını ciddi şekilde yavaşlattı. HIV taşıyanlar artık daha uzun yaşıyor" dedi.



20. Yüzyıldan 21. yüzyıla miras kalan en tehlikeli hastalıklardan biri olan AIDS ile mücadeleye yönelik olarak Birleşmiş Milletler'den iyi haber geldi. Birleşmiş Milletler AIDS ile Mücadele Programı (UNAIDS) tarafından hazırlanan ve hastalıkla ilgili 2009 yılı verilerinin değerlendirildiği 2010 Küresel AIDS Raporu'nda, dünyada en az 56 ülkede HIV enfeksiyon sayısının istikrara kavuştuğu veya ciddi şekilde azaldığı bildirildi. Uzmanlar, AIDS salgınında rüzgarın tersten esmeye başladığını, salgının yayılmasının yavaşlayarak durma noktasına doğru yaklaştığını belirtiyor.



Yeni enfeksiyonlar ve ölümler azalıyor



Rapora göre, 1999 - 2009 arasında yeni HIV enfeksiyonları yüzde 20 oranında azaldı. AIDS ile ilgili ölümlerin sayısında da 2004 - 2009 yılları arasında yine yüzde 20 düşüş görüldü. Raporda 2009 yılında yaklaşık 2,6 milyon yeni HIV enfeksiyonu görüldüğü belirtilerek, bu sayının 1999'da 3,1 milyon civarında olduğu hatırlatıldı. 2004'te 2,1 milyon civarında kişi AIDS ile ilgili hastalıklardan yaşamını yitirirken, bu sayı 2009 yılında yaklaşık 1,8 milyon düzeyinde kaldı.



Halen dünyada 33,3 milyon kişinin HIV virüsü ile yaşadığı tahmin ediliyor. 2008'de bu sayı 32,8 milyon düzeyinde gerçekleşmişti. Raporda, aradaki farkın büyük ölçüde, etkin ve yenilikçi AIDS ilaç ve tedavilerine erişimin güçlenmesi sonucu, hastaların daha uzun yaşamalarından kaynaklandığı vurgulanıyor.



Mücadelede 56 ülkede önemli kazanımlar



UNAIDS raporunda en az 56 ülkede yeni HIV enfeksiyonlarının istikrara kavuşarak artış göstermediği veya ciddi ölçülerde azaldığı kaydediliyor. Bununla birlikte dünyanın bazı bölgelerinde AIDS salgınının etkileri yoğun bir şekilde hissediliyor. Hastalığa karşı başarılı sonuçlar almaya başlayan 56 ülkenin 34'ü Afrika kıtasında yer alıyor. Ancak buna rağmen, 2009 yılındaki tüm yeni HIV enfeksiyonlarının yüzde 69'u bu bölgede görüldü. Ayrıca büyük kısmı Doğu Avrupa ve Orta Asya'da olmak üzere 7 ülkede yeni HIV enfeksiyonlarının oranı yüzde 25 arttı.



10 milyon hasta etkin tedavilerle ulaşamıyor



Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Başkan Yardımcısı Engin Güner, elde edilen sonuçlarda HIV’den korunma konusunda bilinci yükselten çalışmaların, hastalığa karşı geliştirilen etkin ilaçların ve bunlara erişimin güçlenmesinin önemli rol oynadığını kaydetti. UNAIDS raporundaki verileri değerlendiren Güner şunları söyledi:



"Yenilikçi tedavilere erişen hastaların sayısı son 5 yılda 7,5 misli artarak 5,2 milyona ulaştı. Sadece geçen yıl, 1,2 milyon yeni hasta tedaviye erişebildi. Bu 2008'e göre yüzde 30 artış anlamına geliyor. HIV virüsü taşıyanlar artık daha uzun yaşıyor. Araştırmacı ilaç sektörü bir yandan HİV enfeksiyonuna ve AIDS'le ilgili hastalıklara karşı etkin ilaçlar geliştirirken, bir yandan da dünyanın her yerinde bu ilaçlara erişimi güçlendirecek programları devreye sokuyorlar. Sektörümüz AIDS'i küresel bir tehdit olmaktan çıkarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürecektir."

(ntvmsnbc.com'un haberi)







