AIDS'lilerin günlüğü internette

T24 -

Kitaplaştırılacak

HIV pozitif bireylerin yaşadıklarını, tedavi süreçlerini ve umutlarına ışık tutmak için hazırlanan sitede, HIV Pozitifler, tedavi öncesini ve sonrasında, hayatlarında yaşadıkları acı ve tatlı anları içten bir şekilde paylaşıyor.Pozitif Yaşam Derneği'nin projesi olarak hazırlanan sitedeki günlükte, umutlar, sevgiler, yeni bir başlangıçla birlikte HIV pozitiflerin tedaviyle yeniden normal ve kaliteli hayatlarına kavuşabildiği vurgulanıyor.Günlükte, "Yeniden doğduğumu hissedecek kadar yaşadıklarımı seviyor, kırılmış hayallerimi, her defasında birleştirebiliyorum... Geçecek, bu da geçecek ve ben yine, yeniden sağlam, güçlü adımlarla kendim ve sahip olduğum, iyi, güzel, çirkin her yanımla yürümeye devam edeceğim" diyen HIV pozitif K.E, HIV pozitiflerin ümitsizliğe kapılmamasını istiyor.HIV pozitif S.Y, ise tedirginliklerini yansıtmış güncesinde. HIV pozitif olduğunu öğrendiğinde kendi için korkmadığını, şaşkın olduğunu ancak kızından endişe duyduğunu ifade eden S.Y, duygularını şu şekilde ifade ediyor:"Bir süre sonra kendimi durumumu unutturacak olan bir soru geldi aklıma. Peki ya kızım?Hamileliğim sırasında mı HIV ile enfekte olmuştum, ona da geçmiş miydi? Bu düşünce beni her şeyden tüm yaşadıklarımdan daha fazla düşündürüyordu. Bu arada hemen kızımdan kan alındı. Çok şükür onda bir şey yoktu. Bu gün ise gerekli önlemler ile tekrar anne olabileceğimi biliyor ve hayata daha sıkı bağlarla umutla bakıyorum."Pozitif Yaşam Derneği Kurumsal İletişim Sorumlusu Çiğdem Şimşek, birçok insanın HIV, HIV pozitif bireyler, yaşadıkları, umutları beklentileri ve tedavi süreci hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığını söyledi.Siteyi, HIV pozitiflileri bir araya getirmek ve onların paylaşımlarını arttırmak, başka insanların da onların yaşadıklarını birinci ağızdan ve doğru bir şekilde öğrenmesini sağlamak amacıyla hazırladıklarını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:"Pozitif Yaşam Derneği olarak kurulduğumuz günden bu yana birçok HIV pozitife ulaşmayı başardık. Bu projemiz ile toplumun her kesimine ulaşmayı ve konu hakkında doğru bilgilenmelerini amaçlıyoruz. Toplumun HIV/AIDS ile ilgili doğru bilgileri birinci kaynaktan almasını sağlayacağız. Aynı zamanda HIV/AIDS'in bir son olmadığını tersine düzenli tedavi ile normal yaşam sürelerini sağlıklı bir şekilde yaşanabileceğini halkımıza göstermek istiyoruz. Sitedeki hikayelerimizi ilerleyen dönemlerde bir kitap olarak basmayı hedefliyoruz. Pozitif günlük web 'www.pozitifgunluk.com' adresinden ulaşılabilir."