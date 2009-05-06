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Sağlık

AIDS’lilere evden kan ölçümü cihazı

Bilim insanları, AIDS hastalarının da tıpkı şeker hastaları gibi evlerinde kandan ölçüm yapabilecekleri bir cihaz geliştirdi.

06 Mayıs 2009 03:00

Bilim insanları, AIDS hastalarının da tıpkı şeker hastaları gibi evlerinde kandan ölçüm yapabilecekleri bir cihaz geliştirdiler.

Londra'nın en büyük araştırma merkezlerinden üçüne, hastaların parmaktan alınan kanla HIV değerlerini ölçen bir cihaz geliştirmeleri için 2 milyon sterlin tahsis edildi.

Yakında hastaların kullanımına sunulmasını bekleyen yüksek teknoloji ürünü cihaz, HIV seviyesini ölçerek doktorlarına görünüp görünmemeleri gerektiği konusunda hastaları uyarıyor.

İngiltere Milli Sağlık Hizmeti kurumunun danışmanlarından Dr. Anna-Maria Goretti, böylece HIV'lilerin sağlık durumlarını yakından takip edebileceklerini ve tedavilerinin buna göre sürdürülmesini sağlayabileceklerini söyledi.

Böylece hastalar belli periyotlarla doktora gitmek yerine ancak bir şeyler ters gittiğinde doktora görünebilecek.

(AA)

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