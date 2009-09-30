AIDS’liler için kendini 'satışa' çıkardı

Amerikan AIDS Araştırmaları Vakfı yararına İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen bağış toplama gecesinde, Fransız aktris Noemie Lenoir’la bir randevu da açık artırmaya çıkarıldı.
Programda olmayan ve Lenoir’ın isteği üzerine yapılan “satışta” rekabeti kızıştırmak için Lenoir elbisesinin fermuarını açtırdı. Açık artırmaya katılan bir kişi randevu için 16 bin 97 dolar verdi. Müzayedede, Michael Jackson’ın ölmeden önce yapmayı planladığı turne için hazırlattığı kristallerle süslü çizmeler de 14 bin 650 dolara satıldı. Gecede 1.1 milyon dolar gelir elde edildi.