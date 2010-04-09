AIDS'li olduğunu biliyordu!

T24-



Sağlık kontrolünde ölümcül AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıdığı ortaya çıkan Caroline İ.’nin hastalığını bildiği ve buna rağmen fuhuş yapmaya devam ettiği belirtildi. Caroline İ., “İnşallah benimle yatanlar virüs kapmamıştır” dedi.



Ahlak Büro Amirliği yetkilileri Halkalı’da fuhuş yaptıklarını öğrendikleri Caroline İ. ile müşteri gibi irtibata geçti. İşadamı sandığı polislerden geceliği 750 dolar isteyen ve anlaşan Caroline İ. fuhuş için gittikleri evde kimliklerini açıklayan polisler tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Caroline İ.’nin yapılan sağlık kontrolünde kanında HIV virüsü olduğu anlaşıldı.



Polisteki ifadesinde AİDS hastası olduğunu bile bile fuhuş yaptığını kabul eden Caroline İ. “Virüsü kimden kaptım bilmiyorum. Ancak viris taşığımı biliyorum. Eğer virüs taşıdığını söylesem kimse benimle yatmazdı” dedi.



ELDİVENLİ KADIN POLİS ÇIKARDI

Ahlak ve Kumar Büro Amirliğinde işlemleri biten Caroline İ. sınırdışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nün Gayrettepe binasından güvenlik önlemi olarak ellerine naylon eldiven giyen bir kadın polis nezaretinde çıkarılan Caroline İ. bir minibüsü bindirildi. Caroline İ.’nin işlemlerinin bitmesinin ardından sınırdışı edileceği öğrenildi. Yetkililer Caroline İ. ile ilişkiye giyen vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna giderek test yaptırmalarını istedi.