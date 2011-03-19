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AIDS'Lİ KADINA FUHUŞTAN GÖZALTI ADANA (A.A)

19 Mart 2011 12:39

-AIDS'Lİ KADINA FUHUŞTAN GÖZALTI  ADANA (A.A) - 19.03.2011 - Adana'da geçen yıl para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ve yer temin ettiği gerekçesiyle tutuklanan, 2 ay önce de cezaevinden çıkan HIV virüs taşıyan kadın, fuhuş suçlamasıyla gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin operasyonunda, Leyla A, oturduğu evde para karşılığı fuhuş yaptığı iddiasıyla yakalandı. Leyla A'nın yapılan sağlık kontrolünde HIV virüsünü taşıdığı belirlendi. Fuhuş yapmak ve yer temin etmek suçlamasıyla geçen yıl girdiği cezaevinden yaklaşık iki ay önce çıktığı belirlenen Leyla A'nın, ifadesinde, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi gördüğünü, yaklaşık 1 ay önce yeniden fuhuş yapmaya başladığını, günde 3-4 erkekle birlikte olduğunu söylediği öğrenildi. Sorgulanması tamamlanan Leyla A, ''fuhşa aracılık ve yer temini sağlamak, HIV virüsünü bilerek başkalarına bulaştırmak'' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

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