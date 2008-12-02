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Sağlık

AIDS’le Mücadele’nin başına Sidibe getirildi

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM AIDS’le Mücadele Programı’nın başına Michel Sidibe’yi atadı.

02 Aralık 2008 02:00

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM AIDS’le Mücadele Programı’nın başına Michel Sidibe’yi atadı. 

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BM Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada, Sidibe’nin 1995 yılından beri programın başkanlığını yürüten Peter Piot’un yerini alacağı belirtildi. Piot, bu yılın sonunda görevinden ayrılmak istediğini bildirmişti.

Bu arada, Genel Sekreter Ban, 1 Aralık Dünya AIDS Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ban, mesajında AIDS’in dünyada önde gelen 10 ölüm nedeninden biri, Afrika kıtasında ise ilk sıradaki ölüm nedeni olduğunu vurguladı.

AIDS’in yok olmadığını ve bu hastalıkla mücadele çalışmalarının yılmadan devam etmesi gerektiğini belirten Ban, dünyada 3 milyondan fazla insanın tedavi gördüğünü ve günümüzde AIDS’ten ölen insan sayısının azaldığını söyledi.

BM verilerine göre, dünyada halen 33 milyon civarında insan AIDS hastalığına yol açan HIV virüsü taşıyor ve bugüne dek 25 milyon kişi AIDS’ten dolayı hayatını kaybetti.

(AA)

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