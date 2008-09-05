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Sağlık

AIDS’le mücadelede önemli adım

AIDS'e yol açan HIV gibi retrovirüsleri etkisiz hâle getirebilen antikorların üretiminde kilit rol oynayan bir gen bulundu.

05 Eylül 2008 03:00

AIDS'e yol açan HIV gibi retrovirüsleri etkisiz hâle getirebilen antikorların üretiminde kilit rol oynayan bir gen bulundu.

Amerikalı bilim insanları, Apobec3 adlı genin, farelerde retrovirüsleri etkisiz hale getiren antikorların üretilmesini sağladığını ve böylece hayvanların enfeksiyonlarla savaşabilmesine olanak verdiğini belirttiler.

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AA'nı haberine göre, araştırmacılar, insanlarda da bulunan bu genin insanlarda farelerdekiyle aynı rolü oynayabileceğini ve AIDS'e yol açan retrovirüsü etkisiz hale getirebileceği görüşünde.

Bu tez, Apobec3'ün ürettiği proteinlerin anti-HİV özellikleri taşıdığını ve bu genin bulunduğu kromozom bölgesinin vücuda bulaşan virüsün gücünü etkileyebileceğine ilişkin önceki araştırmaları destekliyor.

Bu genin bulunmasının AIDS aşısının geliştirilmesi açısından önemli olduğu ve HIV'e maruz kalan bazı kişilerin neden virüsü kapmadıklarını açıklayabileceği vurgulandı.

Araştırma, Science dergisinin bugünkü sayısında yayımlandı.

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