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Yaşam
Deutsche Welle

'AIDS'le mücadelede kimse unutulmamalı'

Uluslararası AIDS Konferansı'nın kapanışında AIDS ile etkin mücadele için kimsenin geride bırakılmaması, unutulmaması gerektiği vurgulandı.

25 Temmuz 2014 20:32


Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen 20'nci Uluslararası AIDS Konferansı sona erdi. Küresel AIDS'le Mücadele Fonu Başkanı Mark Dybul, AIDS ile mücadelenin ancak toplumdaki zayıf halkaları güçlendirilerek kazanılabileceğine işaret etti. Dybul "Ayrımcılık HIV'in en büyük besin kaynağı" şeklinde konuştu.

Bu yılki konferansta homoseksüellerin, seks işçilerinin ve uyuşturucu bağımlılarının suçlu muamelesi görmesinin AIDS'le mücadeleye gölge düşürdüğü vurgulandı.

Seks İşçiliği Projeleri Küresel Ağı'nın (NSWP) verdiği bilgilere göre pek çok ülkede prezervatif taşımak, seks işçiliği için delil kabul ediliyor ve bunun gerek hukuki, gerekse sosyal sonuçları bulunuyor. Aynı zamanda HIV testi yaptırdığının ya da antiretroviral ilaçlar kullandığının ortaya çıkmasının da kişi için çok tehlikeli sonuçlar doğurabildiğine işaret ediliyor.

Suç sayılan ülkelerde daha yüksek

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden Charles Radcliffe de eşcinselliğin suç kabul edildiği ülkelerde çok daha yüksek HIV enfeksiyonu oranlarına rastlandığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler AIDS ile Mücadele Programı'ndan (UNAIDS) Patrick Eba ise bu ülkelerde eşcinsellerin cinsel yönelimlerini saklamak için evlenip çocuk yaptığına, dolayısıyla eşleri ve çocuklarının da HIV tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Ayrıca çoğu kez cinsel yönelimleri nedeniyle tecavüze maruz kalan eşcinsel bireylere bu saldırı sırasında HIV bulaştığına dikkat çekildi.

Dünya çapında 78 ülkede eşcinsellik suç kabul ediliyor. Bu ülkelerin yedisinde eşcinseller ölüm cezasına çarptırılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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