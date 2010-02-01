AIDS'in sırrı çözülmeye başladı

T24 - Bilim adamları, AİDS hastalığına neden olan HIV virüsü gibi retrovirüslerde mevcut olan "integrase" enziminin yapısını görmelerine izin veren bir kristal üretti.





İngiltere'deki Imperial Koleji ile ABD'deki Harvard Üniversitesinde görev yapan bilim adamlarının ortaklaşa yürüttüğü araştırmanın sonuçlarının, HIV virüsü hakkındaki sır perdesini araladığı ve daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine öncülük edebileceği bildirildi.



Bilim adamları, enzimin 3 boyutlu yapısını gösteren ve 40 bin denemenin ardından elde edilen kristalin, HIV'e çok benzeyen başka bir retrovirüsten alınan bir integrase enziminden üretildiğini belirtti.



Uzmanlar, bu enzimin yapısının çözümlenmiş olmasının, araştırmacılara, enzimi engellemeye yönelik ilaçların nasıl çalıştığını, nasıl geliştirilebileceğini ve HIV virüsünün bu ilaçlara direnç geliştirmesinin nasıl engellenebileceğini anlama imkanı sağladığını vurguladı.



Nature gazetesinde yayımlanan araştırmanın ekibinde yer alan Peter Cherepanov, yaptıkları denemelerde aldıkları kötü sonuçlara rağmen pes etmediklerini ve sonunda emeklerinin karşılığını aldıklarını belirtti.



HIV virüsüne karşı geliştirilen bazı ilaçların bu enzimi bloke etmeye yönelik olduğunu belirten Cherepanov, ancak bilim adamlarının şu ana bu ilaçların nasıl çalıştığını ve nasıl geliştirilebileceğini bilmediklerini söyledi.



Son zamanlarda bu enzimi bloke etmeye yönelik olarak geliştirilen bazı ilaçları kristalin üzerinde denediklerini de belirten bilim adamları, bu sayede ilaçların enzimi nasıl bloke ettiğini gözlemleme imkanı buldu.



AIDS hastalığının ortaya çıkışından bu yana yaklaşık 60 milyon kişiye HIV virüsü bulaştı, 25 milyon kişi yaşamını yitirdi.









