AIDS’in çaresi yine AIDS olabilir

Mexico City’de düzenlenen 17. Uluslararası AIDS Konferansı sonucunda sunulan veriler, AIDS için bir umut ışığı olabilir: Konferansta AIDS hastalığına neden olan HIV virüsünü uzun süredir taşıyan kişilerin vücudunda bulunan bazı antikorların, HIV virüsü taşımayan kişileri hastalıktan koruyabileceği belirtildi.



HIV virüsünde bulunan “gp 120” isimli proteinin içinde bulunan antikorların, cinsel ilişki sırasında “mikrop öldürücü” olarak kullanılabileceği açıklandı. Araştırmacılar, virüs vücuda girmeden bağışıklık sisteminin antikor depolamasını sağlayabilirlerse, aşı bulmak üzerinde çalışmalar yapacaklar.



Bugüne kadar AIDS aşısı üzerinde yapılan çalışmalarda pek başarı sağlanamadı. Hastalar üzerinde test edilen aşılar başarısız olurken, bazı hastalarda enfeksiyon riski daha da arttı. Şu ana kadar bu konuda başarı sağlanamasa da, gp 120 proteini üzerinde yapılan çalışmalar sevindirici. On yılı aşkın süredir bu protein üzerindeki çalışmalarını sürdüren araştırmacılar başarılı olursa, AIDS hastalığı "çaresiz hastalıklar" sınıfında olmayacak.



(Tempo 24)



