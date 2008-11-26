‘AIDS’i azaltmak için dünya çapında test yapılabilir’

DSÖ'nün Lancet Tıp dergisinde yayımlanan araştırmasına göre, HIV virüsü için dünya çapında yapılacak testler ve bunu izleyecek acil tedavi, AIDS'e yakalanacak kişi sayısını yüzde 95 oranında azaltabilir. Bu strateji, HIV'in bulaşmasını da hemen hemen ortadan kaldırabilir.Bilgisayardaki matematiksel tahminlerle yapılan araştırmaya göre, 15 yaşının üzerindeki herkes her yıl HIV testi yaptırdığı takdirde vakalar azalacak.Ancak DSÖ aynı zamanda, zayıf sağlık sistemlerinin, ortaya attıkları bu evrensel testin gerçekçi bir fikir olmayacağı anlamına geldiğini belirtti.Araştırma kapsamında yapılan tahminlere göre, hastalığın teşhisi ve derhal tedavisi, 10 yıl içinde AIDS vakalarını bin kişide 20'den, bire indirebilecek. Ancak araştırmacılar, böyle kapsamlı bir tarama çalışmasının, HIV taşıyanlarda uzun dönemli tedavi sonucu ilaç direncinin artması ya da ilacın yan etkileri gibi olumsuzluklar da ortaya çıkarabileceğine dikkati çekti.Dünyada tahmini olarak 33 milyon kişi HIV virüsü taşıyor. Bunların büyük kısmı Afrika'daki Sahra çölünün alt kısmında yaşıyor. 2007 sonu itibariyle de yaklaşık 3 milyon kişi antiretroviral ilaçlarla tedavi gördü, ancak HIV taşıyan yaklaşık 6.7 milyon kişi tedaviye ihtiyaç duyuyor.