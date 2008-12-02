AIDS'e karşı yürüdüler

Çeşitli sivil toplum kuruluşları, 1 Aralık Dünya AIDS gününde, AIDS hakkında halkı bilinçlendirmek amacıyla Taksim'de danslı, palyaçolu, davullu bir yürüyüş gerçekleştirdi





Pozitif Yaşam Derneği, Türk Tıp Öğrencileri Birliği, Toplum Gönüllüleri Vakfı, İletişim Üniversitesi Reklam Hizmetleri, Birleşmiş Milletler Tema Grubu UNAIDS, Gilead İlaç ve GfK Türkiye adlı araştırma şirketinin işbirliğiyle düzenlenen yürüyüş öncesinde, Tünel'de bir basın açıklaması yapıldı.



Açıklamayı yapan HIV pozitifli hastalara destek amaçlı faaliyet gösteren Pozitif Yaşam Derneği'nin Kurucu Üyesi Prof. Dr. Ayşe Deniz Gökengin, dünyanın HIV virüsü ve AIDS'le tanışmasının üzerinden 27 yıl geçtiğini, bu süre içinde AIDS'in tedavi edilebilir bir hastalık haline geldiğini, AIDS hastalarının artık daha kaliteli bir yaşam sürdüğünü, kullanımı daha kolay yeni ilaçların ortaya çıktığını anlattı.



"İşte tüm bunların ışığı altında toplumumuza 'Korkma, bilgilen' diye sesleniyoruz" diyen Gökengin, insanların hala AIDS'in 'sıradışı kişilerin hastalığı' olduğu, kendilerinin tehdit altında olmadığı ya da sosyal ilişkilerle bulaşabileceği gibi ön yargılara sahip bulunduklarını kaydetti.



HIV pozitif virüsü ile yaşayanların artık belirli korunma önlemlerini almak koşuluyla sağlıklı bir ilişki sürdürebildiklerini, evlenebildiklerini ve sağlıklı çocuklara sahip olabildiklerini dile getiren Prof. Dr. Gökengin, sözlerine şöyle devam etti:



"Bugüne dek HIV-AIDS, hep ötekinin sorunu oldu bizler için. Sıradışı insanların, uçlarda yaşayanların... Oysa bugün AIDS artık tüm toplumun sorunu. Annemizin, kardeşimizin, eşimizin, çocuğumuzun, öğretmenimizin, komşumuzun veya doktorumuzun HIV pozitif olması pekalâ mümkün. Ülkemizde yapılan bütün çalışmalara rağmen HIV pozitif olguların sayısı her geçen gün artıyor. Bunun başlıca nedeni bireylerin AIDS tanısı almaktan korkarak ya da risk altında olduğunu kabul etmeyerek test yaptırmaktan kaçınmaları. Oysa HIV enfeksiyonu ve AIDS, doğru zamanda, doğru girişimlerle tedavi edilebilir."



Gökengin'in açıklamasının ardından, Tünel Meydanı'nda çeşitli ritmi grupları mini birer dinleti sundu.



Meydanda oluşturulan dilek ağacına da katılımcılar mesajlarını yazarak astı. Daha sonra Tünel Meydanı'ndan Galatasaray'a doğru yürüyüşe geçildi. Davullarını çalmaya yol boyunca devam eden ritim müzik grubu, ilginç kostümlü dansçıların şovları ve palyaçoların yer aldığı yürüyüş, vatandaşlardan da oldukça ilgi gördü.



Beyoğlu Belediyesi, Uluslararası Af Örgütü, Lambdaİstanbul, AIDS Savaşım Derneği'nin öncülüğünde 14 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği etkinliğe, yazar Buket Uzuner ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu bazı sanatçılar katıldı.



Resmi rakamdan 10 kat fazlası tahmin ediliyor



Basın mensuplarına dağıtılan ve GfK Türkiye'nin 16 ilde bin 303 kişiyle yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre, görüşülen kadınların yüzde 82'si, erkeklerin ise yüzde 77'si HIV teşhisi için gerekli Eliza Testini bilmiyor.



HIV'in nasıl bulaştığı konusunda katılımcıların 3'te 1'inin de bilgisiz olduğu ortaya çıkan araştırmaya göre, görüşülen kişilerin yüzde 53'ü de yine AIDS'ten nasıl korunacağı konusunda habersiz.



Yine basın bültenine göre, Türkiye, Doğu Avrupa ve Orta Asya gibi HIV epidemisinin hızla yayıldığı ülkeler arasında bulunuyor.



HIV pozitifli hasta sayısının 2005 yılından itibaren her yıl katlanarak arttığı belirtilen bültene göre, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de 2007 yılında 2920 HIV pozitifli bulunuyor, ancak izleme ve değerlendirme mekanizmalarındaki eksiklik nedeniyle gerçek rakamın, bunun 10 katı olduğu tahmin ediliyor.





