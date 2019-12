AIDS'e karşı ortak çağrı

HIV/AIDS’e karşı kamuoyunu bilinçlendirmeyi amaçlayan serginin açılış kokteyli Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde yapıldı. Proje için, 65 ünlü isim AIDS’i kendi cümleleriyle yorumladı.



Dünyada her gün 7 bin kişi AIDS’e yakalanıyor. Türkiye’de resmi kayıtlara giren AIDS’li hasta sayısı ise 3 bin dolayında... Çeşitli dallarda Türkiye’nin önde gelen 65 ismi, HIV/AIDS’e karşı kamuoyunu bilinçlendirmek için Kenan Bahadır Derre’nin sanat yönetmenliğinde, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un objektifi karşısına geçti. Ali Poyrazoğlu, Ayşegül Aldinç, Deniz Seki, Derya Baykal, Sezen Aksu, Sıla, Erol Evgin, Yıldız Kenter, Aslı, Zeynep Casalini gibi isimlerin de bulunduğu ünlüler, kendi üsluplarıyla hastalığı ve bu hastalıkla ilgili bilinçli olmanın yollarını tanımladılar.



Ajanda 19.99 YTL’den satışta



Proje için çekilen fotoğraf ve ünlülerin yorumları, Kenan Bahadır Derre’nin sanat yönetmenliğinde özel bir ajandada toplandı. 19.99 YTL’den satışa sunulacak ajandalardan elde edilecek gelir, Pozitif Yaşam Derneği’ne bağışlanarak, derneğin AIDS’e karşı bilinçlendirme çalışmaları için kullanılacak. Proje kapsamında çekilen fotograflar bu akşama kadar Dolmabahçe Sanat Galerisi’nde sergilenecek.





Billur Kalkavan



"En yakın arkadaşımızın el yazısını tanımayacak kadar yüzeyselleşti dostluklarımız... Bilgisayar aracılığı ile yazışarak aşk yaşıyor, aldatıyor, aldatılıyoruz... Bilgi çağı diyoruz, bildiğimiz tek şey, “kim, kiminle, nerede, nasıl?”... Israrla okumuyor, araştırmıyor, öğrenmiyor, kulaktan duyma şeylerle yetiniyoruz... İnkar ediyor, korkuyor, kaçıyor yok farz ediyor, susmayı tercih ediyoruz... Doğamızı bozuyor, yakıyor, yıkıyor, kesiyor sonra da ağlıyoruz...

HIV’den neden bu kadar ürküyoruz ki?

O sadece insanın bağışıklık sistemini yok ediyor, Biz ise her şeyi..."





Keremcem



"Sevmekle başlayacağını söyledik her şeyin, nefretle devam ettik lafa.

Barış istedik, en son ihtimal olması gereken yerde kavgaya tutuştuk hemen.

Kedileri sevip, insanları ölüme terk ettik.

Aşka dair şarkılar yapıp, onları dinleyip, ilk fırsatta aldattık.

Acaba unuttuk mu?

Her şey insana dair.

Aşk da nefret de, savaş da şefkat de, sağlık da hastalık da...

Akla yenik düşse korku, hayat daha aydınlık olurdu... "





Sıla



"Bağışıklığımız düşüyor cesaretten

Her yerimiz ayrı ağrıyor cehaletten.

Duymuyoruz, görmüyoruz, hissetmiyoruz.

Ne gelirse başımıza burdan geliyor.

Ne evetleri kullanıyoruz yerinde

Ne hayır demeyi biliyoruz.

Başımıza ne gelirse burdan geliyor.

Hayat sert yükler ağır yolculuklar hep tek başına

İşte sadece bu nedenlerle bile

Susma, korkma, savaş.

Sevişmeden önce de sonra da. "



Demet Evgar



"Her şey biter, bir bakarsınız ki yalnızsınız...

Eliniz kalbinizde biraz daha sev diye bakarsınız gözlerinize...

Sözün bittiği yerde tek ilacınız dokunuşken, sarılırsınız kendinize...

İyi bakın karşınızdakine, belki de o sizsiniz...



Ece Uslu

"Herkes onları yalnız bırakıyor ama piyango size de çıkabilir. "