AIDS’e jel umudu

İngiliz hükümetinin, belli bir aşamaya getirilen bu çalışma için 90 milyon sterlinlik fon ayırdığı kaydedildi.HIV'in bulaşmasını engellemeyi amaçlayan araştırmayı, Londra'daki dünyaca ünlü Imperial College ve St George's üniversitelerine ve Tıp Araştırmaları Konseyi’ne mensup bilim insanlarının ortaklaşa yürüttüğü belirtildi.Araştırmaya, hükümetin yanı sıra Bill&Melinda Gates Vakfı'nın maddi destek sağladığı ifade edildi. Destek kararlarının, jelin ilk denemelerinde olumlu sonuç alınmasından sonra verildiği açıklandı.Geliştirilmekte olan jelin kadınlar tarafından kullanılacağı ifade ediliyor. Jelin, HIV'in bulaşma riskini en az üçte bir oranında azaltması öngörülüyor.