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AIDS'den daha tehlikeli!

Michael Jackson'ın, AIDS'den de daha tehlikeli olduğu öne sürülen akut deri enfeksiyonu `Superbug'e yakalandığı iddia edildi.

12 Şubat 2009 02:00

Pop yıldızı Michael Jackson'ın, AIDS'den de daha tehlikeli olduğu öne sürülen akut deri enfeksiyonu `Superbug'e (MRSA) yakalandığı iddia edildi.

Vatan'ın haberine göre; İngiliz Sun gazetesi, `Superbug' ya da `MRSA' adı verilen akut deri enfeksiyonuna yakalanan 50 yaşındaki Michael Jackson'ın, enfeksiyonun hızla vücuduna yayılması nedeniyle antibiyotik tedavisi görmeye başladığını ve enfeksiyon nedeniyle ünlü sanatçının el ve yüz derisinin soyulmaya başladığını yazdı.

Beverly Hills'deki bir klinikte tedavi altına alınan Jackson'ın, el ve yüz derisinde acı veren iltihaplanmalar olduğunu yazan gazete, sanatçının enfeksiyonu plastik cerrahi de burun ameliyatı olduğu sırada kapmış olabileceğini belirtti.

Enfeksiyonun Jackson'ın derisini yiyerek korkutucu gelişme gösterdiği vurgulayan uzmanlar, sanatçının yakın bir gelecekte rekonstrüktif cerrahiye ihtiyaç duyabileceğini bildirdi.

Superbug `MRSA' diye bilinen bakteri. Özelikle açık yaraları kapı olarak kullanıp vücuda giriyor. Bakterinin enfekte ettiği yaralar, şeker hastalarının kapanmayan yaraları gibi iyileşmiyor, gittikçe derinleşiyor ve özelikle çocuk ve bebeklerde ölümcül olabiliyor. Aynı zamanda solunum yoluyla da bedene girip ciğerlerde ölüme sebep olan hasarlara yol açabiliyor. Bakterinin yarattığı hasarı engelleyebilecek bir ilaç yok. AİDS'ten daha tehlikeli olduğu biliniyor.

Uzmanlar, bu bakteriden korunmak için hijyene dikkat edilmesinin gerektiğini söylüyor. Hastaneden tedavi olacak ya da bir yakınını ziyaret edecek olanların çok ama çok dikkatli olması gerektiğini ve bu kişilere antibakteriyel sabun, şampuan ve mendil kullanmalarını öneren uzmanlar, yemeklerden önce ve tuvalet ihtiyacını giderdikten sonra mutlaka ellerin dezenfekte edilmesi gerektiğini önemle belirtiyor.

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