AIDS yürüyüşü 1 Aralık'ta

Pozitif Yaşam Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tünel'de gerçekleştirilecek "AIDS Bizim Meselemizdir" başlıklı etkinlikte basın açıklaması yapılacak. HIV pozitif olanlar ile yakınları, sanatçılar, doktorlar, aktivistler ve gönüllüler daha sonra Galatasaray Lisesi önüne kadar yürüyecek.Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Türkiye'de 2004'te 210 olan yeni HIV tanısı sayısı, 2007'de 376'ya yükseldi. Bununla birlikte AIDS artık ölümcül değil, mevcut ilaçlarla kontrol altında tutulabiliyor. Bugün HIV pozitif kişiler, gelişen yeni tedaviler sayesinde kaliteli bir yaşam sürdürebiliyor.