AIDS, verem ve sıtmayla küresel mücadele

Küresel AIDS, Verem ve Sıtmayla Savaş Fonunun yetkilisi Michel Kazatchkine, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de yaptığı açıklamada, dünyanın zengin ülkelerine, üç hastalıkla savaşın hayat kurtardığı, hastalıkların yükünü azalttığı ve sağlık sistemlerini güçlendirdiği konusunda fantastik bir mesaj verdiklerini söyledi.G-8’lerin 2002 yılında kurduğu fonun onayladığı tahsisatların 2 yılı kapsadığı bildirilirken, Fonun, 7.3 milyon doları amacına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle geri istediği Zimbabve’nin de bağışı iade etmesinin ardından 169 milyon dolarlık tahsisat aldığı belirtildi.Fon, 2002 yılından beri uygulanan programlar çerçevesinde dünyada 2.5 milyon kişinin AIDS, verem ve sıtmadan ölmesinin engellendiğini savunuyor.Fonun, son tahsisat onaylarının şimdiye kadar yaptığının en yükseği olduğu ve 140 ülkedeki portföyünün 14.4 milyar doları bulduğunu kaydediliyor.