AIDS testi yapabilen akıllı telefon geliştiriliyor

Bilim insanları, AIDS tanısı için kan örneklerinin fotoğrafını çekebilecek ve örnekleri analiz edecek, ayrıca laboratuvarın uzak olduğu bölgelerde bağışıklık sisteminin durumunu değerlendirecek bir mikroskop ve uygulama geliştirdi.

Güney Kore'deki Kookmin Üniversitesi'nden Jung Kyung Kim, amaçlarının, uygulamalar sayesinde akıllı telefon üzerinden görüntüleri almak ve bunları analiz etmek olduğunu belirtti.

Kim, klinik deneylerin seneye başlatılacağını vurguladı.

"Smartscope" adı verilen bu "yenilik", 1 milimetrelik bir mikroskoptan oluşuyor. Kan örnekleri mikroskobun önüne koyulduğunda telefondaki uygulama, örneklerin fotoğrafını çekiyor ve hücreleri analiz ediliyor.