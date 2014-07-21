T24 LogoT24 Logo
Sağlık

'AIDS tedavisinde erken teşhis etkili olmayabilir'

ABD'de maymunlar üzerinde yapılan bir araştırmaya göre HIV vücutta hızla 'düşürülemez kaleler' oluşturabiliyor

21 Temmuz 2014 18:32

ABD'de maymunlar üzerinde yapılan yeni bir araştırma, erken teşhisin HIV virüsü taşıyan hastaların tedavisinde olumlu sonuç verebileceğine dair umutları azalttı. Araştırmaya göre, bağışıklık sistemini etkileyen bir virüs olarak AIDS hastalığına yol açan HIV vücutta hızla "düşürülemez kaleler" oluşturabiliyor. Bu bulgu virüsün erken tedavi ile altedilebileceği yönündeki umutlara darbe vurdu.

Maymunlar üzerinde yapılan ve sonuçları Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, HIV kanda tespit edilmeden önce bile dokunulmaz "viral rezervuarlar" oluşturmakta. Uzmanlar bunu "zihin açıcı" ve "çarpıcı" bir bulgu olarak nitelendirdi.

 

HIV rezervuarları

 

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bağırsak ve beyin dokusundaki HIV rezervuarları tedavi önündeki en büyük engeller.

Antiretroviral ilaçların geliştirilmesinde sağlanan kayda değer ilerlemeler sayesinde, kan dolaşımındaki HIV kontrol edilebiliyor.
Bu da hastanın normale yakın bir yaşam beklentisinin olması demek.

Ama ilaçlar durdurulursa virüs yeniden ortaya çıkıyor.
Son araştırmada ise hedef virüsü rezervuarların dışına çıkarmaktı.

Erken tedavinin de, rezervuarların en başta oluşmasını önleyebileceği umuluyordu.

 

Vürüs enjekte edildi

 

Maymunlara, HIV'in eşdeğeri olan SIV yani Simian bağışıklık sistemi bozucu virüs, enjekte edildi. Maymunlara, daha sonra üç günden iki haftaya kadar değişen sürelerde antiretroviral ilaçlar verildi. Tedavi altı ay sonra durduruldu. Ancak virüs, antiretroviral tedaviye rağmen hızlı bir şekilde yeniden ortaya çıktı.

Viral rezervuarların enfeksiyonun çok erken bir aşamasında meydana geldiği belirlendi.

 

Virüsün dönüşü

 

HIV ile doğan bir bebeğin de çok erken teşhis sonrası tedavi olduğuna inanılıyordu.

"Mississippi bebeğine" ilk 18 ay boyunca HIV ilaçları verildi ama sonra ilaçlar durduruldu.

Başlangıçta tedavinin etkili olduğu umudu doğdu. Ama geçen hafta, şimdi dört yaşında olan kızda, ilaçların kesilmesinden yaklaşık iki yıl sonra yeniden virüsün görüldüğü açıklandı.

ETİKETLER

aidshıverken teşhistedavibağışıklık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24