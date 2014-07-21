'AIDS tedavisinde erken teşhis etkili olmayabilir'

ABD'de maymunlar üzerinde yapılan yeni bir araştırma, erken teşhisin HIV virüsü taşıyan hastaların tedavisinde olumlu sonuç verebileceğine dair umutları azalttı. Araştırmaya göre, bağışıklık sistemini etkileyen bir virüs olarak AIDS hastalığına yol açan HIV vücutta hızla "düşürülemez kaleler" oluşturabiliyor. Bu bulgu virüsün erken tedavi ile altedilebileceği yönündeki umutlara darbe vurdu.

Maymunlar üzerinde yapılan ve sonuçları Nature dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre, HIV kanda tespit edilmeden önce bile dokunulmaz "viral rezervuarlar" oluşturmakta. Uzmanlar bunu "zihin açıcı" ve "çarpıcı" bir bulgu olarak nitelendirdi.

HIV rezervuarları

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, bağırsak ve beyin dokusundaki HIV rezervuarları tedavi önündeki en büyük engeller.

Antiretroviral ilaçların geliştirilmesinde sağlanan kayda değer ilerlemeler sayesinde, kan dolaşımındaki HIV kontrol edilebiliyor.

Bu da hastanın normale yakın bir yaşam beklentisinin olması demek.

Ama ilaçlar durdurulursa virüs yeniden ortaya çıkıyor.

Son araştırmada ise hedef virüsü rezervuarların dışına çıkarmaktı.

Erken tedavinin de, rezervuarların en başta oluşmasını önleyebileceği umuluyordu.

Vürüs enjekte edildi

Maymunlara, HIV'in eşdeğeri olan SIV yani Simian bağışıklık sistemi bozucu virüs, enjekte edildi. Maymunlara, daha sonra üç günden iki haftaya kadar değişen sürelerde antiretroviral ilaçlar verildi. Tedavi altı ay sonra durduruldu. Ancak virüs, antiretroviral tedaviye rağmen hızlı bir şekilde yeniden ortaya çıktı.

Viral rezervuarların enfeksiyonun çok erken bir aşamasında meydana geldiği belirlendi.

Virüsün dönüşü

HIV ile doğan bir bebeğin de çok erken teşhis sonrası tedavi olduğuna inanılıyordu.

"Mississippi bebeğine" ilk 18 ay boyunca HIV ilaçları verildi ama sonra ilaçlar durduruldu.

Başlangıçta tedavinin etkili olduğu umudu doğdu. Ama geçen hafta, şimdi dört yaşında olan kızda, ilaçların kesilmesinden yaklaşık iki yıl sonra yeniden virüsün görüldüğü açıklandı.