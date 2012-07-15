AIDS tedavisinde büyük adım: Hastalığın anneden çocuğa geçmesi önlendi

AIDS'in anneden çocuğa geçmesinin önlenmesinde başarı sağlandı. BM Çocuklara Yardım Fonu Unicef'in AIDS'le Mücadele Bölümü Başkanı Craig McClure, HIV'in anneden çocuğa geçmesiyle mücadelede büyük başarı kaydettiklerini ve bunun bir dönüm noktası olabileceğini açıkladı.

Washington'da 22-27 Temmuz'da düzenlenecek uluslararası AIDS konferansından önce AFP'ye açıklama yapan McClure, hastalıkla mücadelede ilk kez bu kadar başarılı olunduğunu ifade etti.

Gençlerde HIV'in önününe geçilmesiyle ilgili çalışmaların hala sürdüğünü belirten McClure, virüsün anneden çocuğa gebelikte, doğum esnasında ya da emzirme döneminde geçmesinin engellenmesinde büyük gelişme kaydedildiğini söyledi.

Son yıllardaki çabalar sayesinde anneden çocuğa HIV bulaşma oranının 2003-2010'da neredeyse yarı yarıya düştüğünü vurgulandı.

McClure, Unicef'in 2015 yılı hedefinin yeni doğan bebeklerde hastalığı yüzde 90 azaltmak ve AIDS'e bağlı anne ölümlerini yarı yarıya indirmek olduğunu belirtti.

Gebelerin sağlık hizmetlerine ulaşabildiği zengin ülkelerde, HIV'in anneden çocuğa geçme vakasının yok denecek kadar az.

Uzmanlar, vakaların görüldüğü 22 ülkenin 21'nin Afrika ve Hindistan'da olduğunun altını çiziyor.

McClure, söz konusu ülkelerde, gebelik sırasında yapılan bir test sayesinde, erken müdahaleyle hastalığın günde tek hapla tedavi edilebileceğine dikkati çekti.

McClure, 22 ülkedeki HIV pozitif olan tüm kadınlara yönelik tedavilerin yaygınlaştırılmasını istedikleri söyledi.

2010'da HIV pozitiflerin yaklaşık yarısının (6 milyon kişi) AIDS tedavisi gördüğü, bu sayının 2015'e 15 milyonu geçmesinin beklendiği bildirildi.

Rakamların oldukça memnun edici olduğunu ve çalışmalara devam ettiklerini söyleyen McClure, 15 yaşından küçük HIV pozitifli çocukların ne yazık ki sadece yüzde 25'inin tedavi edildiğini de ifade etti.

McClure, hastalığın 11-18 yaşındaki gençlerde engellenmesi konusunda hala yolun başında olduklarını vurguladı.

Okullarda cinsel eğitimin hala ahlaki tartışmalara konu olduğunu ve bunun da işleri daha da zorlaştırdığını belirten McClure, Unicef'in sadece gençlere yönelik bir program yürütmeyi düşündüğünü ve pilot projeler hazırladığını duyurdu.