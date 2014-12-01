

Amerika Birleşik Devletleri’nin San Francisco kentindeyiz. Tez Anderson bu şehirde yaşayan bir HIV taşıyıcısı. 55 yaşındaki Anderson, Let’s Kick Ass – AIDS Survivor-Syndrom adlı grubun da kurucularından. Söz konusu grup, uzun süre HIV virüsü ile yaşamak durumunda kalan insanların psikososyal sorunlarına karşı mücadele etmek için oluşturulmuş. Anderson, grup içindeki toplantılarının önceden belirlenmiş konu başlıklarına göre şekillenmediğini, sadece bir araya gelip zaman geçirdiklerini, sohbet ettiklerini ve herkesin içindeki tüm sıkıntıları dile getirebildiğini ifade ediyor. Anderson’un kullandığı bir de terim var: "AIDS ile Yaşayanlar Sendromu". Hastalığın en fazla can aldığı 80’li ve 90’lı yıllardan bugüne hayatta kalmayı başaranların ortak sıkıntılarını ifade eden bir terim bu. Depresyon, korku, kabus, intihar düşüncesi ve geleceğe dair umutsuzluktan kaynaklanan post travmatik stres hastası bu kişilerin çoğu. Tez Anderson’un kendi de onlardan biri. 55 yaşındaki Anderson 1983 yılından bu yana HIV pozitif.

Ölüm korkusu ile geçen yıllar

Tez Anderson Georgia Eyaleti’nde bir çiftlikte yetişmiş. 17 yaşında cinsel tercihi babası tarafından kabul edilmediği için buradan ayrılan Anderson 26 yaşında bir ilişki yaşadığı San Franciso’ya yerleşmiş. Bir ay sonra da yapılan testler sonucu HIV virüsü taşıdığı anlaşılmış. 1983 yılında bu virüs ve tedavi yöntemleri hakkında çok az şey bilindiğinden doktorlar ona iki yıl içinde öleceğini söylemişler. Ancak o iki sene geçtikten sonra yeniden bir iki yıl ömür biçilmiş Anderson’a. Her iki yılın sonunda bir iki yıl daha yaşayacağı söylene söylene on yıl geçmiş.

Uzun bir hayatı olmayacağına inanan Anderson da üniversite eğitimini yarıda bırakmış, emeklilik dönemi için tasarruf etmeyi hiç düşünmemiş ve bu arada çevresinde onlarca arkadaşının, yüzlerce kişinin AIDS’ten ölümüne büyük bir travma ve üzüntü ile şahit olmuş. 1990’lı yıllardan itibaren geliştirilen yeni ilaçlar sayesinde, hastaların HIV virüsüne karşı dirençleri artırılmış. Tez Anderson o dönemde HIV virüsü taşıyıcı hastaların bir anda morallerinin düzeldiğini, ölümlerde büyük bir azalma yaşandığını ve tüm San Francisco’da bir parti havasının hâkim olduğunu dile getiriyor. Toplumun potansiyel AIDS hastalarına bakışı da aynı dönemde olumlu anlamda değişim göstermiş, Anderson o dönemi anlatırken, insanların durumu iyiye gitmeye başlayınca toplumda haklı olarak HIV taşıyıcılarına karşı bir yakınlaşma süreci başladığını belirtiyor. Aynı zamanda bu hastalık sebebi ile daha önce ölen onca insanın üzüntüsü de herkes tarafından hissedilmeye başlanmış.

Hayal edilmeyen bir geleceği yaşamak

Let's Kick Ass adlı grubu kurduktan sonra ilk etkinliğini geçen yıl eylül ayında San Francisco kentinin belediye binasında gerçekleştiren Tez Anderson, bu ilk toplantıya yaklaşık 250 kişi geldiğini ve bu kadar büyük bir ilgi göreceklerini hiç düşünmediğini belirtiyor. O an önemli bir iş yaptığının farkına vardığını belirten Anderson, birbirini yıllardır görmeyen ve izole bir hayat süren yüzlerce insanın bu grup sayesinde yeniden toplumsal hayata katıldıklarını vurguluyor.

Geçen bir yıl içinde kurumsallaşan grupta yürüttüğü çalışmalar Tez Anderson’a da çok iyi gelmiş. Artık antidepresan ve uyku ilaçları kullanmayı bıraktığını belirten Anderson, şu an çok mutlu bir insan olduğunu ve hiç hayal edemediği bir geleceği yaşadığını dile getiriyor.