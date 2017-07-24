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Yaşam
Deutsche Welle

AIDS ile mücadelede umut verici vaka

HI-virüsü ile dünyaya gelen Güney Afrikalı bir kız çocuğunda enfeksiyonun, ilaç tedavisinin sona ermesinden sekiz yıl sonra hala kontrol altında tutulabildiği bildirildi.

24 Temmuz 2017 22:46

Paris'teki Uluslararası AIDS Konferansı'nda HI-virüsü ile mücadelede umut verici bir vaka açıklandı. Virüs ile dünyaya gelen Güney Afrikalı bir kız çocuğuna, iki aylıkken HIV ilaçları verilmeye başlandığı, 40 hafta sonra tedavinin bırakıldığı ve aradan sekiz yılı aşkın bir sürenin geçmesine rağmen, enfeksiyonun hala kontrol altında olduğu bildirildi. Kız çocuğunun bir süre önce 9,5 yaşında test edildiği ve vücudunda sadece çok düşük sayıda virüse rastlandığı açıklandı. Bu virüslerin de üreme kabiliyetine sahip olmadığı bildiriliyor. ABD'deki Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü tarafından sürdürülen araştırmada, kimliği açıklanmayan kız çocuğunda HIV enfeksiyonuna karşı direnç sağlayan bir genetik mutasyonun söz konusu olmadığı belirtiliyor ve bu nedenle virüs statüsünün bebekken uygulanan tedaviyle bağlantılı olduğundan yola çıkılıyor.

Güncel tedavilerde virüs ilaçlarla kontrol altında tutulabiliyor ancak bu ilaçların ömür boyu alınması gerekiyor. Paris'te dün başlayan ve dört gün sürecek olan Uluslararası AIDS Konferansı'nda ayrıca, her gün hap şeklinde alınması gereken HIV ilaçlarının yerine, her ay ya da iki ayda bir yapılacak bir nevi aşı uygulaması alanında da ümit verici gelişmelerin kaydedildiği açıklandı.

AIDS Konferansı'ndan Trump'a çağrı

Altı binden fazla bilim insanını bir araya getiren konferans, ABD Başkanı Donald Trump'a çağrıyla açılmış, Trump'ın sağlık bütçesinde planladığı "olağanüstü sert" kesintilerin insanların hayatına mal olacağı uyarısı yapılmıştı. ABD'deki araştırma programları ve sağlık projelerinde gidilmesi öngörülen kesintilerin bir "felaket" olacağını belirten Uluslararası AIDS Toplumu Başkanı Linda-Gail Bekker, daha şimdiden büyük çabalarla erişilen sonuçların kesintiler yüzünden "mahvolması" tehdidiyle karşı karşıya olduklarını vurgulamış ve ABD'nin angajmanını sürdürmesi gerektiğini söylemişti.

AIDS ile mücadelede ABD yıllardır en fazla mali kaynağı sağlayan ülke. Devletler tarafından kullanıma sunulan miktarın üçte ikisi ABD'den geliyor. 2016 yılında Washington'ın dünya çapındaki HIV-projelerine 4 milyar 900 milyon dolar aktardığı bildiriliyor. ABD merkezli "Health Gap" adlı AIDS ve insan hakları örgütünün verdiği bilgiye göre, ABD Başkanı Trump'ın 2018 bütçesinde bu miktarı yaklaşık bir milyar dolar azaltmayı planladığı tahmin ediliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AP/afp, AÜ/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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