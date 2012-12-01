AIDS hastalarının ilacı devletten

Bilim kurulunca verilen karar kapsamında AIDS hastalarının kullandığı bazı ilaçları doğrudan bakanlık verecek.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Torunoğlu, 1 Aralık Dünya AIDS Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, hastalığın kontrolüne yönelik yeni stratejiler hakkında bilgi verdi.

Deşifre olmamak adına tedaviden kaçan hastaların hastalığı yayma riskine karşı yeni önlemler almaya hazırlanan Sağlık Bakanlığı, ilaçların doğrudan temin edilmesini planladıklarını açıkladı.

Torunoğlu, ''Tahminimize göre 5-6 kalem ilaç temel olarak belirlenecek. Tabii bir de konsensüs oluşması, herkesin kabul edeceği liste oluşması lazım'' dedi.

'Hastalar test yaptırmaktan kaçınıyor'

Kimi zaman hastaların test yapmaktan bile kaçtığına dikkat çeken Torunoğlu, ''Aslında SGK hastaların ilaçlarını karşılıyor.

Sosyal güvencesi olmayanlar için yeşil kart çıkarmak mümkün. Ancak kimi zaman hastalar hastalıklarını saklamak, deşifre olmamak için ilaç almaktan veya test yaptırmaktan kaçınıyor.

Sağlık Bakanlığı olarak bunu engellemek için tanı tedavi protokolü kapsamında bilim kurulumuz liste hazırlayacak, biz de Sağlık Bakanlığı olarak bu ilaçları hızla temin ederek hastalara ulaştıracağız'' şeklinde konuştu.