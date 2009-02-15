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Sağlık

AIDS hastalarına umut ışığı

Almanya'da yapılan bir araştırma sonuçları, HIV virüsü taşıyan dünya genelindeki 30 milyon kişiye umut verdi.

15 Şubat 2009 02:00

Almanya'da yapılan bir araştırma sonuçları, HIV virüsü taşıyan dünya genelindeki 30 milyon kişiye umut verdi.

Alman doktorlar, HIV virüsü taşıyan bir hastanın, yapılan ilik nakli sonucunda iyileştiğini açıkladı.

İlik naklinin, aynı zamanda lösemi de olan hastanın bu rahatsızlığının tedavisi için 2007 yılında yapıldığı belirtildi.

Nakil sırasında kullanılan kemik iliğini bağışlayan kişinin, HIV virüsüne dirençli bir gen taşıdığı; bu nedenle ilik naklinden iki yıl sonra, HIV virüsü taşıyan hastada HIV'in izine rastlanmadığı ifade edildi.

Bu çalışmanın, AIDS'in tedavisi için geliştirilecek bir gen terapisinin ilk aşaması olabileceği belirtiliyor.

California'dan Doktor John Rossi de benzeri çalışmalarda bulunan bir isim.

Rossi, bu tür bir yöntemin AIDS'in nihayet tedavisinin kapısını açabileceği görüşünde.

Rossi, "Ben, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum. İyimserim, çünkü bu gen terapisi deneyinde doğal bir terapi şekli kullanıldı. Yani, bağışçının hücreleri, HIV virüsünün girişini engelleyen bir mutasyona sahipler. Değişik hücre tipleri söz konusu.

"Bağışçının hücrelerinin bu hasta üzerinde baskın çıkması ve naklin yapılmasının üzerinden iki yıl geçtikten sonra hiçbir HIV izine rastlanmaması kesinlikle çok cesaret veren bir gelişme. Bence bu, AIDS hastalığının en azından bazı hastalarda tedavisi için makul bir yöntem sunuyor.

"Tabii bu yöntemin olumsuz yanı, ilik naklinin son derece riskli bir operasyon olması." diye konuştu.

Rossi, bu çalışmanın başarısının AIDS'in tedavisinde gen terapisinin kullanılması ihtimaline işaret ettiğini ve kemik iliği naklini tedavi için bir yöntem olarak gördüğünü söylüyor.

Doktor John Rossi'ye göre bundan sonraki terapi deneylerinde mini nakiller yapılması, hastalara genetik yapılarıyla oynanmış kendi kök hücrelerinin nakledilmesi mümkün.

Uzmanlara göre bu da, çok daha fazla sayıda kişinin tedavisini mümkün kılabilir.

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