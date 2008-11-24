AIDS hastalarına mikroçip takılması tartışılıyor

Endonezya'nın doğusundaki Papua vilayetinin milletvekilleri, vilayetteki bazı HIV/AIDS hastalarının derilerinin altına, hastalığın kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mikroçip yerleştirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını desteklediklerini açıkladı.



Yasayı destekleyen milletvekillerinden John Manangsang, deri altına yerleştirilecek mikroçipin, sorumsuz cinsel hayatı olan bazı HIV/AIDS hastalarının teşhis edilmesine, takibine ve gerekirse cezalandırılmasına imkân sağlanacağını söyledi. Milletvekillerinden Weynand Watari ise vilayette "olağan dışı" olan sağlık durumunun kendilerini "olağan dışı önlemler" almaya yönelttiğini kaydetti.



Tasarının beklendiği şekilde vilayet parlamentosunda çoğunluğun oyunu alması durumunda, önümüzdeki ay yürürlüğe konulacak. Tasarı, sorumsuz davranan kişilere altı aya kadar hapis ya da 5 bin dolar para cezası verilmesini öngörüyor. Vilayetteki sağlık yetkilileri ve insan hakları savunucuları, plana şiddetle karşı çıktıklarını açıkladı.



Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, Asya'da HIV oranlarının en hızlı arttığı ülkelerden biri olma özelliği taşıyor. Ülkenin en fakir vilayetlerinden olan Papua'da ise HIV oranları, ülke ortalamasının 15 kat üzerinde.



(AA)

