T24 LogoT24 Logo
Sağlık

AIDS hastalarına mikroçip takılması tartışılıyor

Endonezya'nın doğusundaki Papua vilayetinin milletvekilleri, vilayetteki bazı HIV/AIDS hastalarının derilerinin altına, hastalığın kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla m

24 Kasım 2008 02:00

Endonezya'nın doğusundaki Papua vilayetinin milletvekilleri, vilayetteki bazı HIV/AIDS hastalarının derilerinin altına, hastalığın kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla mikroçip yerleştirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını desteklediklerini açıkladı.

Yasayı destekleyen milletvekillerinden John Manangsang, deri altına yerleştirilecek mikroçipin, sorumsuz cinsel hayatı olan bazı HIV/AIDS hastalarının teşhis edilmesine, takibine ve gerekirse cezalandırılmasına imkân sağlanacağını söyledi. Milletvekillerinden Weynand Watari ise vilayette "olağan dışı" olan sağlık durumunun kendilerini "olağan dışı önlemler" almaya yönelttiğini kaydetti.

Tasarının beklendiği şekilde vilayet parlamentosunda çoğunluğun oyunu alması durumunda, önümüzdeki ay yürürlüğe konulacak. Tasarı, sorumsuz davranan kişilere altı aya kadar hapis ya da 5 bin dolar para cezası verilmesini öngörüyor. Vilayetteki sağlık yetkilileri ve insan hakları savunucuları, plana şiddetle karşı çıktıklarını açıkladı.

Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi olan Endonezya, Asya'da HIV oranlarının en hızlı arttığı ülkelerden biri olma özelliği taşıyor. Ülkenin en fakir vilayetlerinden olan Papua'da ise HIV oranları, ülke ortalamasının 15 kat üzerinde.

(AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24