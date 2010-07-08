AIDS aşısı için büyük umut

T24 - Bazı AIDS hastalarının bünyelerinin, hastalığın ilerleyen evrelerinde ürettiği bir antikor, bu hastalığa karşı nihayet bir aşı geliştirilebileceği umudu yarattı.



Science dergisinde yarın yayımlanacak olan araştırma sonuçlarına göre bilim insanları, hastalığa yol açan HIV virüsü çeşitlerinin çok büyük bir bölümüne karşı bünyeyi koruyan bir antikor belirledi. Bu antikorun, aşı için kullanılabileceği belirtildi.



Bazı hastaların, hastalığın çok geç ve hastanın artık iyi olamayacağı kadar ilerlemiş evrelerinde, bünyelerinin hastalığa karşı bir bağışıklık sistemi proteini ürettiği belirlendi. Sağlık Bilimcileri, uygulanacak bir aşıyla, vücudun bu proteini hastalığın daha erken aşamalarında geliştirmesinin sağlanabileceğini belirledi.



Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Ulusal Enstitüsü'nden (NIAID) Dr. Gary Nabel, araştırmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son 10 yıl içerisinde hiç olmadığım kadar, AIDS aşısı konusunda umutluyum" dedi. Nabel, antikorların virüse yapışarak virüsü etkisiz hale getirdiğini, bu antikorların, HIV virüsü çeşitlerinin yüzde 90'ı üzerinde etkili olduğunu kaydetti.



AIDS'e karşı koruyucu antikorların iki tip olduğu, bünyenin bu antikorları üretmesi için hastaya gen terapisi yapılabileceği, bir diğer yöntemin ise bu antikorların hastaya doğrudan verilmesi olabileceği kaydedildi. Bu antikorlardan biri VRC01 olarak adlandırılıyor. Bu antikor AIDS virüsünün gp120 adı verilen bölümüne eklemlenerek onu etkisizleştiriyor. HIV virüsünün çok farklı çeşitlerde olacak şekilde mutasyonlara uğramasına karşın bu antikorun virüs üzerinde etkili olmasının nedeni, virüsün ne kadar değişirse değişsin, gp120 adı verilen bu bölümünün değişmeden kalması.



Bu heyecan verici keşfin, dünya çapında kullanılabilecek bir aşıya dönüştürülmesinin mümkün olup olamayacağı, aşının ne zaman elde edilebileceği ise antikor ile virüs arasındaki bu ilişkinin daha fazla analiz edilmesi sonrasında mümkün olabilecek. NIAID direktörü Dr. Anthony Fauci, yaptığı açıklamada, yöntemin, diğer bir çok enfeksiyon hastalığına karşı da kullanılabileceğini kaydetti.





