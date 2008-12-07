AIDS aşısı 5 yıla hazır

Gazetecilere açıklama yapan Prof. Dr. Luc Montagnier, AIDS aşısının ne zaman hazır olacağını söylemenin aslında zor olduğunu belirtti ancak “Belki 4-5 sene sonra tedavi edici aşı geliştirilmiş olur” dedi. Profesör, süreyi fazla iyimser bulan gazetecilerin sorusu üzerine, “Ama arkamızda 10 yıllık birikim var. Aslında tedavi amaçlı aşı geliştirmek, önleyici aşıdan daha kolay...” diye konuştu.Montagnier, “Bu çok karmaşık bir hastalık. Bağışıklık sisteminin niçin çöktüğünü izaha çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Meslektaşı Barre-Sinoussi de, önleyici aşı konusunda tarih vermenin imkânsız olduğunu söyledi.İki Fransız araştırmacı, dünyada 25 milyon kişinin ölümüne yol açan HIV virüsünü 1984 yılında keşfettikleri için bu yıl Nobel ödülünü kazanmıştı. İkili, ödüllerini çarşamba günü Stockholm’de düzenlenecek törenle alacak.