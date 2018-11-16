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'AİDAT ÖDENMEDİĞİ İÇİN ANAOKULUNDAN ATILDI' İDDİASINA, MEB'DEN AÇIKLAMA

ANKARA, (DHA)- MALATYA’da, okul aidatını ödeyemediği için bir çocuğun anaokulundan atıldığı iddiasına ilişkin MEB'den yapılan açıklamada, "Okul yöneticimiz ile öğrenci velimiz arasında yaşanan iletişim sorunu  giderilmiş olup, öğrencimiz eğitimine ara ver

16 Kasım 2018 22:02

ANKARA, (DHA)- MALATYA’da, okul aidatını ödeyemediği için bir çocuğun anaokulundan atıldığı iddiasına ilişkin MEB\'den yapılan açıklamada, \"Okul yöneticimiz ile öğrenci velimiz arasında yaşanan iletişim sorunu  giderilmiş olup, öğrencimiz eğitimine ara vermeden devam etmektedir\" denildi. Konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

\"Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından söz konusu öğrenci velisine ilgili yönetmelik hatırlatılarak; anaokulu aidatının ödenmesi noktasında gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Bilgilendirme dışında hiçbir işlem yapılmamış olup, öğrencinin kaydının silinmesi söz konusu olmamıştır. Okul yöneticimiz ile öğrenci velimiz arasında yaşanan iletişim sorunu giderilmiş olup, öğrencimiz eğitimine ara vermeden devam etmektedir.\"

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