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Kültür-Sanat

Aidat ödemeyen yazarlar atıldı

Sinema Yazarları Derneği, aidat ödemeyen dört yazarın üyeliğini sonlandırdı

15 Ekim 2016 01:39

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), köşe yazarları Ömür Gedik, Nihal Bengisu Karaca, Zahit Atam ve senarist Ali Hakan üyelikten attı.

Medyaradar’ın haberine göre, Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, Hürriyet yazarı Ömür Gedik, BirGün yazarı Zahit Atam ve senarist Ali Hakan Kete, SİYAD üyeliğinden çıkarıldı. SİYAD’ın üyelerine gönderdiği mesajda, kararın birikmiş aidat borçlarının ödenmemesi nedeniyle alındığını açıkladı.

SİYAD’ın tüm üyelerine gönderdiği mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Birikmiş aidat borçlarını ödemelerine ilişkin kendilerine Ocak ayından beri pek çok kez yaptığımız çağrıları ve son olarak geçen ay sonuna dek aidat borçlarını ödememeleri veya tamamını bir seferde ödeyemiyorlarsa bir bölümünü ödeyip geri kalanını ne zaman ödeyeceklerini YK’ya bildirmemeleri durumunda üyelikten çıkarılacaklarına dair uyarımızı ve akabinde kendilerine verdiğimiz ek süre içindeki anımsatmayı karşılıksız bırakan Zahit Atam, Ömür Gedik, Ali Hakan Kete ve Nihal Bengisu Karaca tüzük uyarınca YK kararıyla üyelikten çıkarılmıştır.”

 

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