Ai Weiwei, Korona günlerinde yardım kuruluşlarına destek için 10 bin maske tasarladı

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Çinli sanatçı Ai Weiwei, Koronavirüs salgını sırasında insani yardım yapan kuruluşlara yardımcı olmak için üzerine baskı yaptığı medikal maskeleri satmaya başlayacak.

Weiwei ilk etapta üzerinde ay çiçeği çekirdekleri, bir orta parmak ve mitik canavar çizimleri bulunan 10 bin maskeyi eBay üzerinden satışa çıkarttı. Çinli sanatçı elde ettiği tüm gelirin İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Mülteciler Enternasyonal'e bağışlanacağını bildirdi.

ABD'nin Almanya'ya gönderilen maskelere el koyup, "modern korsanlıkla" suçlanmasının ardından konu üzerine düşünmeye başladığını belirten Weiwei, "Bir maske üç gram ağırlığında, ama kürsel güvenlik konusunda çok ağır bir rolü var" dedi.

Weiwei bunun ardında bir maskenin üzerine baskı yapıp Instagram'a koyduğunu, birçok kullanıcının "nasıl alabiliriz?" diye sormasının ardından da bunu bir projeye çevirme kararı aldığını ifade etti.

Tek bir eser 50 dolara, 4'lü paket 300 dolara ve 20'li paket bin 500 dolara satılacak.