T24 LogoT24 Logo
Magazin

Ahu'nun ikinci evliliği

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu ilişkileri hakkında konuşmasa da beraberlikleriyle ilgili iddialar birbirini izliyor.

18 Ocak 2012 02:00

 

 T24-  Mart ayında Cem Yılmaz’la nikah masasına oturacağı iddia edilen Ahu Yağtu’nun yıllar önce bir evlilik daha yaptığı ortaya çıktı.





Komedyen Cem Yılmaz ve manken-oyuncu Ahu Yağtu ilişkileri hakkında konuşmasa da beraberlikleriyle ilgili iddialar birbirini izliyor.



Yağtu’nun Yılmaz’ın evine taşındığı, çiftin bebek beklediği ve bir aksilik yaşanmazsa 3 Mart’ta yurtdışında nikah defterine imza atacakları da gelen haberler arasında.


Öte yandan, Yağtu’nun ikinci evliliğini yapacağı ortaya çıktı. Bugün 34 yaşında olan ünlü manken 19 yaşındayken kendisinden 17 yaş büyük olan avukat Doğan Akçura ile evlendi. Yağtu ile büyük bir aşk yaşayarak evlendiği Akçura’nın evliliği beş yıl sürdü. Ancak çift boşanmış olsa da dostlukları sürdü. Akçura, Cem Yılmaz’la evlilik hazırlığında olduğu konuşulan eski eşine mutluluklar diliyor: “Ben Ahu’yu çok severim. İnşallah çok mutlu olur.”     
              


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24