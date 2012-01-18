Ahu'nun ikinci evliliği

T24- Mart ayında Cem Yılmaz’la nikah masasına oturacağı iddia edilen Ahu Yağtu’nun yıllar önce bir evlilik daha yaptığı ortaya çıktı.











Komedyen Cem Yılmaz ve manken-oyuncu Ahu Yağtu ilişkileri hakkında konuşmasa da beraberlikleriyle ilgili iddialar birbirini izliyor.







Yağtu’nun Yılmaz’ın evine taşındığı, çiftin bebek beklediği ve bir aksilik yaşanmazsa 3 Mart’ta yurtdışında nikah defterine imza atacakları da gelen haberler arasında.





Öte yandan, Yağtu’nun ikinci evliliğini yapacağı ortaya çıktı. Bugün 34 yaşında olan ünlü manken 19 yaşındayken kendisinden 17 yaş büyük olan avukat Doğan Akçura ile evlendi. Yağtu ile büyük bir aşk yaşayarak evlendiği Akçura’nın evliliği beş yıl sürdü. Ancak çift boşanmış olsa da dostlukları sürdü. Akçura, Cem Yılmaz’la evlilik hazırlığında olduğu konuşulan eski eşine mutluluklar diliyor: “Ben Ahu’yu çok severim. İnşallah çok mutlu olur.”





