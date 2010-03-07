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Kültür-Sanat

Ahududu ödülleri sahiplerini buldu

Amerikan sinemasının "en kötülerinin" ödüllendirildiği "Ahududu Ödülleri" (Razzie Award) sahiplerini buldu.

07 Mart 2010 02:00

T24 - Amerikan sinemasının "en kötülerinin" ödüllendirildiği "Ahududu Ödülleri" (Razzie Award), geleneğe uygun biçimde, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin "en iyileri" seçtiği Oscar ödüllerinden bir gün önce açıklandı.

"The Blind Side" filmindeki rolüyle Oscar'ın önde gelen en iyi kadın oyuncu adayları arasında bulunan Sandra Bullock'a, "All About Steve" filmindeki rolünden dolayı "en kötü kadın oyuncu" ödülü verildi.

Oscar'ın gösterişliliğine karşı 1980'den bu yana verilen "Ahududu Ödülleri"nin dağıtım törenine diğer adayların aksine Bullock da katıldı.

"The Blind Side" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülüne aday olan Bullock, Oscar'ı da alması durumunda, iki ödülü aynı yıl alan ilk oyuncu olacak.

Halle Berry, hem Oscar, hem de Ahududu kazanmıştı, ancak bu iki zıt ödüle aynı yıl layık görülmemişti.

2009 Ahudu Ödülleri'nin sahiplerinin listesi şöyle:

En kötü film: Transformers: Revenge of The Fallen
En kötü yönetmen: Michael Bay (Transformers: Revenge of the Fallen)
En kötü erkek oyuncu: The Jonas Brothers (Jonas Brothers: The 3-D Concert Experience)
En kötü kadın kadın oyuncu: Sandra Bullock (All About Steve)
En kötü yardımcı erkek oyuncu: Billy Ray Cyrus (Hannah Montana: The Movi)
En kötü yardımcı kadın oyuncu ödülü: Sienna Miller (G.I. Joe: The Rise of Cobra)
En kötü çift: Sandra Bullock ve Bradley Cooper (All About Steve)
Eh kötü senaryo: Transformers: Revenge of the Fallen
En kötü makyaj: Land of the Lost

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