Ahududu ödülleri sahiplerini buldu

T24 -

"The Blind Side" filmindeki rolüyle Oscar'ın önde gelen en iyi kadın oyuncu adayları arasında bulunan Sandra Bullock'a, "All About Steve" filmindeki rolünden dolayı "en kötü kadın oyuncu" ödülü verildi.Oscar'ın gösterişliliğine karşı 1980'den bu yana verilen "Ahududu Ödülleri"nin dağıtım törenine diğer adayların aksine Bullock da katıldı."The Blind Side" filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülüne aday olan Bullock, Oscar'ı da alması durumunda, iki ödülü aynı yıl alan ilk oyuncu olacak.Halle Berry, hem Oscar, hem de Ahududu kazanmıştı, ancak bu iki zıt ödüle aynı yıl layık görülmemişti.2009 Ahudu Ödülleri'nin sahiplerinin listesi şöyle:En kötü yönetmen: Michael Bay (Transformers: Revenge of the Fallen)En kötü kadın kadın oyuncu: Sandra Bullock (All About Steve)En kötü yardımcı kadın oyuncu ödülü: Sienna Miller (G.I. Joe: The Rise of Cobra)Eh kötü senaryo: Transformers: Revenge of the Fallen