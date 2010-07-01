Ahududu insülin etkisine sahip

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Özellikle temmuz ve ağustos aylarında tezgahlardaki yerini alan ahududunun, kan şekerinin düşmesine yardımcı olması nedeniyle şeker hastası kişiler tarafından rahatlıkla yenebileceğini ifade eden Yetişen, "Meyvelerdeki antioksidan özellik, büyük ölçüde antosiyanin adlı maddeden kaynaklanmaktadır. Bu madde ahudududa bol miktarda bulunmaktadır. Ayrıca ahududu, bu madde sayesinde insülin salınımını artırarak, kan şekerinin düşmesine yardımcı olur. Bu meyve, diyabeti olan kişilerin yararlanabileceği çok güçlü bir savunucudur" dedi.Yetişen, kırmızı ve siyah çeşitleri olan ahududunun, sağlık açısından yararlı olan "Fenol", "Flavon" ve "Flavonoid" adlı maddeleri de içerdiğini belirterek, şunları kaydetti:"Bu maddelerin antikanserojen ve antioksidan özellikleri bulunuyor. DNA moleküllerine zarar veren ve kansere yol açan serbest oksijen radikallerini nötralize eder. Ayrıca çevresel kanserojenleri etkisiz hale getirir, kardiovasküler rahatsızlıklara karşı koruyucu etki sağlar. Alzheimer riski ve yaşlılıktan kaynaklanan hastalıklara karşı korur. Ahududunun içeriğinde bulunan ellagik asit, antikanserojen bir maddedir. Toplam ellagic asit miktarı bakımından en yüksek değer siyah ahudududa bulunur. Yapılan araştırmalarda bu maddenin göğüs ve rahim tümörünün büyümesini engellediği tespit edilmiştir. Bütün meyve ve sebzeler içerisinde en fazla kırmızı ve siyah ahudududa bulunan ellagic asit, vücutta kansere neden olan kimyasalları inaktif hale getirerek, antikanserojen etki göstermektedir. Taze veya dondurulmuş olarak günde 150-200 gram tüketilen ahududu, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar."Yetişen, taze ahududunun, içerdiği A vitamini sayesinde de dokuları sıkılaştırdığını ve güçlendirdiğine dikkati çekerek, bu nedenle ahudududan kozmetik sanayisinde de faydalanıldığını kaydetti.