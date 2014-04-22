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Cem Yılmaz kız arkadaşı ile ikinci kez görüntülendi

Geçtiğimiz akşam Ortaköy'de görüntülenen Cem Yılmaz ve Avustralyalı kız arkadaşı Mallory, dün de Levent'te objektife takıldı

22 Nisan 2014 10:10

Cem Yılmaz, boşanmadan önce Ahu Yağtu’yla birlikte yaşadığı Levent’teki evine Avustralyalı kız arkadaşı Mallory ile girerken görüntülendi.

Geçtiğimiz akşam Ortaköy Zuma’da görüntülenen Cem Yılmaz ve Avustralyalı kız arkadaşı Mallory, dün de Levent’te objektife takıldı. Yılmaz, kız arkadaşını boşanmadan önce Ahu Yağtu’yla birlikte yaşadığı eve götürdü. Görüntülenmekten rahatsız olmadığı gözlenen Yılmaz, “Yeni bir ilişki mi?” sorusunu ise yanıtsız bıraktı. İkili, korumalarla çevrili eve girerken gazetecilere gülümsemekle yetindi.

 

Avustralya’da tanıştılar

 

Cem Yılmaz, oğlu Kemal’in annesi Ahu Yağtu’dan boşandıktan hemen sonra Hollywood yıldızı Russell Crowe’un yeni filmi “The Water Diviner”da rol almak üzere Avustralya’ya gitmişti. Komedyenin, Mallory ile 35 gün kaldığı Avustralya’da tanışıp aşk yaşamaya başladığı iddia ediliyor.

Alışverişe çıkıp mağazaları dolaşan Cem Yılmaz ve Mallory, Levent’teki eve girerken soruları yanıtsız bıraktı.

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