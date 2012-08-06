Ahu Yağtu: Bana babalık mı yaptı

Geçtiğimiz günlerde doğum yapan Cem Yılmaz'ın eşi Ahu Yağtu’nun evlilik hazırlığı yaptığı dönemde basına verdiği röportajlar yüzünden babasına tavır aldığı ve bu yüzden onu hastaneye çağırmadığı öne sürülmüştü.

Kızı ile damadının bebeklerini kendisine göstermediklerini öne süren Hasan Neşet Yağtu’nun açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Hürriyet gazetesinden Büşra Bozok Aytek'in haberine göre, Yağtu ile babası arasındaki sorunların çok daha öncesine, ünlü mankenin çocukluk yıllarına dayandığı ortaya çıktı.



Annem hem annelik hem de babalık yaptı



Ahu Yağtu daha dokuz yaşındayken, şiddetli geçimsizlik yüzünden anne Hülya Yörük’le babası Hasan Neşet Yağtu ayrıldı. “Annem bana hem annelik hem de babalık yaptı” diyen Yağtu, bu yüzden babasıyla uzun zamandır görüşmüyordu. Üstelik evlilik sürecinde de yanına gidip rızasını almak istemedi. Ancak Cem Yılmaz’ın isteği üzerine çift, Hasan Neşet Yağtu’yu İzmir’deki evinde ziyaret etti. Baba Yağtu, mart ayında yapılan düğüne de ‘basına malzeme vermemek’ adına çağrıldı.

Ahu Yağtu’nun yakın çevresine babası için “Bizi sokağa atarken düşünseydi bunları. Bana babalık mı yaptı ki şimdi konuşuyor? Bizi o dönem yalnız bırakan biri böyle konuşmayı kendinde hak görmemeli. Zaten onunla yıllardır görüşmüyordum, Cem’in hatırı için gittik ziyaret ettik. Şimdi kalkıp konuşuyor, vicdansızlık yapıyor. Ben daha yeni doğum yapmışım, insan bunları söylemeden önce bir oturur düşünür. Çocuk sevincimizi kursağımızda bıraktı” dediği öğrenildi.



Eşi onu dizginlesin



Hasan Neşet Yağtu’nun “Torunum sağlıklı mı, değil mi ondan bile haberim yok. Böyle bir zulüm Kongo’da bile görülmemiştir. Şu anda çağırsalar da gidip torunumu kucağıma almam” sözleri, Ahu Yağtu’nun annesi Hülya Yörük’ü de çok üzdü. Yörük, geçen cumartesi günü hastenede Cem Yılmaz’ın kız kardeşi Özge Çevik’le dertleşirken “Arsız adam. Yaptığı çok ayıp. Kızı için bir şey söyleyecekse bana telefon açsın, niye gazetecilere konuşuyor? Eşi Jale Hanım’ın onu dizginlemesi lazım. Ahu perişan oldu” diye dert yandı.

Hasan Neşet Yağtu’nun sert açıklamalarından Cem Yılmaz’ın ailesi de nasibini aldı. Yağtu, dünürü Sebahat Yılmaz için ‘geniş sfenks’ yorumunu yapmıştı. İddiaya göre Sebahat Yılmaz, ‘sfenks’in ne anlama geldiğini oğlu Cem Yılmaz’a sordu. Yanıt vermekte zorlanan ünlü komedyen, “Annemin sorduğu soruya üzülmesin diye cevap veremedim. Annem de babam da yaşlı insanlar. Biri tansiyon, diğeri şeker hastası. Bu açıklamalarla onları üzmeye ne hakkı var?” diyerek kayınpederinin sözlerine tepki gösterdi.