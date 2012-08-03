Ahu Yağtu babasını hastahaneye çağırmadı mı?

Cem Yılmaz-Ahu Yağtu çifti bebekleri Kemal'e dün saat 08.12'de kavuştu. Çarşamba günü Maslak Acıbadem Hastanesi'ne yatırılan Ahu Yağtu bebeği Kemal'i sezaryen ile dünyaya getirdi.

3 kilo 155 gram ağırlığında, 49 cm boyundaki Kemal bebek bütün aileyi sevince boğarken Ahu Yağtu'nun hastaneye bir tek babası Hasan Neşet Yağtu'yu çağırmadığı öğrenildi.

Vatan gazetesinden Gizem Gürsoy'un haberine göre 10 Mart'ta nikah masasına oturan Ahu Yağtu o dönem babasının röportajlar yapmasından rahatsız olup ona karşı tavır aldı.

Bu yüzden İzmir'deki evlerine gitmeyip telefonla da arayıp hal hatır sormayan Ahu Yağtu ilk kez annelik heyecanı yaşadığı bu günlerde sadece annesi Hülya Yörük ile erkek kardeşi Batu'yu yanına istedi.

Baba Neşet Yağtu ise küs olduğu haberini doğrulayarak "Ben de kızımın hamileliğiyle ilgili haberleri gazetelerden okudum. Bu hiç etik değil. Özellikle de sanatçı kişiliğe sahip bir isme ve ailesine bu durumu hiç yakıştıramadım" dedi.

Baba Yağtu olumlu açıklamalarla dikkat çekmiş "Artık torunlarımızı elimize alma vakti geldi" demişti.