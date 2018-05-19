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Ahu Tuğba: Kapıcıyı da insan olarak görürüm

"10 kere evlendi diye yazıyorlar, abartıyorlar. Kaç kez evlendim bilmiyorum"

19 Mayıs 2018 22:25

Türk sinemasının efsane isimlerinden Ahu Tuğba, Posta gazetesinden Oya Çınar’a verdiği röportajda sıradan insanlar arasında daha mutlu olduğunu belirterek, “Kapıcıyı da insan olarak görürüm. En çok onlarla sohbet ederken mutluyum” dedi.

Yaklaşık 10 yıldır ABD’de yaşayan Tuğba, hakkında “10 kez evlendi” şeklinde haberler çıktığını belirterek, “Abartıyorlar. Kaç kez evlendim bilmiyorum. Ama hepsi beni aldattı. Evime girip çıkan arkadaşlarımla, temizlikçimle bile yattılar” diye konuştu.

Erkeklerle olan ilişkilerinde birden fazla kez şiddet gördüğünü belirten 80’lerin ünlü oyuncusu, “Erkeğin eli bir kere kalktı mı arkası gelir. Sonra nasıl kurtulurum diye düşünürsün” ifadelerini kullandı.

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