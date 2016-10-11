Ahu Tuğba hastaneye kaldırıldı

Amerika'nın Miami şehriden Türkiye'ye döndükten sonra bir süredir Bodrum'da istirahat eden Ahu Tuğba, üzütüden mide kanaması geçirdiği iddia edildi.

Magazinsortie.com'a konuşan ünlü oyuncu, "Bu aralar şansızlıklar yakamı bırakmıyor. Amerika'dan dönünce kızım kaza yapmış. Araba kullanılamaz halde, Allah'tan Anjelik'te bir şey yok" dedi.

"Öbür tarafa gittim, geldim"

Kızının Florida eyaletinde olduğunu ve Haiti'yi vuran Matthew Kasırgası'nın Amerika'nın güney sahillerine ulaşması üzerine yaşadığı stresin arttığını belirten Tuğba, "Üzüntüden Bodrum'da mide kanaması geçirdim. Ağzımdan kanlar geldi. Yaşadığım 2 günü hiç hatırlamıyorum. Sanırsın ki öbür tarafa gittim geldim. Başka rahatsızlığım da var, tetkikler devam ediyor. Cuma günü sonuçlar belli olur" şeklinde konuştu.

Ahu Tuğba, arkadaşları tarafından Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırıldığını, Bodrum Devlet Hastanesi'nde tam teşekküllü bir kontrolden geçeceğini söyledi.