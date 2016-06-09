Ahu Tuğba: Erol Simavi, Türker İnanoğlu, Fahrettin Aslan bana ‘boşa’ diyorlardı, ben de adamları boşuyordum…

Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Ahu Tuğba, hayatı boyunca hiç aşık olmadığını söyledi ve “Yukarıdan bana emir geliyordu Erol Simavi, Fahrettin Aslan, Türker İnanoğlu 'boşa' diyordu. ben de adamları boşuyordum” dedi.

Özge Uzun'un sunduğu 'Hayat Başlasın' programına konuk olan Ahu Tuğba, hakkında yazılanlar nedeniyle Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatması gerektiğini söyledi.

Tuğba’nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bizim zamanımızda daha çok jön vardı, hepsi eğitimli ve kaliteliydi. Gazinoda sahnedeyken masalara çıkıyordum. Güzel sahne şovlarım vardı. Ayıyla bile sahneye çıktım. Her şey benim fikrimdi.

“Şimdiki oyuncular halktan saklanıyor. Filmlerdeki kıyafetler, arabalar, evler ve eşyalar benimdi. Bizim hakkımızda neler neler yazılıyordu. Bu yüzden Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatmam gerekiyordu. Ancak kimseye dava açmadım çünkü herkes birbirinin yüzüne bakacak. Şimdilerde herkes bir kavga içinde.

“Türkiye'de abartıyı seven bir kitle var. Amerika'da giyime önem verilmiyor. Geçmişte kıyafete büyük paralar harcıyorduk. Dört elbiseye apartman parası verdiğim oldu.

“Ben aşık olmadım. İlk evliliğimde çok çocuktum aşık zannettim ama baktım aşk değil benimkiler. Aşkı anlamadım, evliliklerim yürümedi. Yukarıdan bana emir geliyodu Erol Simavi, Fahrettin Aslan, Türker İnanoğlu 'boşa' diyordu. ben de adamları boşuyordum."