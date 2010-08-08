-AHTAPOT PAUL "EVET"İ SEÇERKEN RESMEDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 08.08.2010 - Grafiti sanatçıları, Taksim Meydanı'nda kurulan büyük tuvallere referandum süreciyle ilgili kararlarını yansıtırken, 2010 dünya kupasının yıldızı ahtapot Paul'ü, ''evet'' kutusunu seçerken resmetmeleri ilgi gördü. Taksim Meydanı'nda bir araya gelen grafiti sanatçıları, referandumla ilgili düşüncelerini sanatlarıyla kamuoyuna duyurdu. 10 grafiti sanatçısının 5 tuval üzerinde yaptığı çalışmalar, vatandaşların olduğu kadar, yabancı turistlerin de ilgisini çekti. Üzerlerinde, ''Düşünüyorum öyleyse... Evet'', ''Üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğüne Evet!'' gibi yazıların da yer aldığı çalışmalar arasında en çok ilgiyi, dünya kupasının yıldızı ahtapot Paul gördü. Koac Grubundan Leo Lunatic takma adlı sanatçı, neden ahtapot Paul'ü çizdiklerini şu sözlerle anlattı: ''Çünkü Paul, dünya kupasında hiç yanılmadı. Önüne her zaman iki seçenek sunuldu. Ama o her zaman en iyiyi seçti. 12 Eylülde de bizim önümüzde iki seçenek sunacaklar. Bizler de 'evet' diyerek en iyiyi seçeceğiz.'' AK Parti Gençlik Kolları Tanıtım ve Medya Başkanı Önder Benzeş de, kendi iradeleriyle referandumda evet oyu verme kararı alan 10 grafiti sanatçısının kendilerine başvurduğunu söyledi.