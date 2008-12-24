Ahtapot, 'HD' görüntüyü ayırt edebiliyor

Ahtapotların, gelişkin göz yapıları sayesinde, sadece yüksek tanımlı (HD) videoların akıcı olduğunu anlayabildikleri saptandı.



Avustralyalı bilim insanı Renata Pronk'un yaptığı bir deneye göre, ahtapotlar yüksek tanımlı televizyonu normal tanımlı televizyondan ayırt edebilmekle kalmıyor, yüksek tanımlı olarak izledikleri görüntünün ne olduğunu da anlayabiliyor.



Ahtapotların gözleri insan gözünden çok daha gelişkin. Bu da, saniyede 25-26 kareden oluşan normal tanımlı videoların, ahtapotlar tarafından bir dizi fotoğraf olarak algılandığı anlamına geliyor.



Saniyede 50 karenin akışından oluşan yüksek tanımlı videolara ise, gördükleri nesne ya da varlık gerçekmişcesine tepki veriyorlar.



Örneğin televizyonda izledikleri yengece saldırırken, başka bir ahtapotun görüntüsünü korkutup kaçırmaya çalışıyorlar.



Ahtapotlar, HD görüntüye hemen tepki gösterirken tüketiciler üzerinde yapılan araştırmalarda, insanların beşte birinin normal tanımlı görüntüyle yüksek tanımlı görüntüyü ayırt edemediği tespit edilmişti.

