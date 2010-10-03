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Yaşam

Ahtamar'a haç takıldı

Ahtamar Kilisesi'ne takılmak üzere bir süre önce Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından gönderilen haç, kubbeye yerleştirildi.

03 Ekim 2010 03:00

T24 - Ahtamar Kilisesi'ne takılmak üzere bir süre önce Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından gönderilen haç, kubbeye yerleştirildi.


95 yıl aradan sonra ilk kez ayin yapılan Van Gölü'ndeki Ahtamar Adası'nda bulunan Ahtamar Kilisesi'ndeki haç takma çalışması sona erdi. Ayin öncesinde Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından gönderilen ve ayin günü kilise bahçesinde sergilenen 2 metre yüksekliğinde 110 kilo ağırlığındaki haç, bir günlük çalışmayla kilisenin kubbesine yerleştirildi. Haç takma işlemini, kilisenin restorasyonunu da yapan Kartalkaya firması gerçekleştirdi.



Türkiye Ermeni Patrikhaneleri Ruhani Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan da kurulan iskele yardımıyla kubbeye çıkarak haçı kutsadı. 2007'de tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Ahtamar Kilisesi'nde 95 yıl aradan sonra 19 Eylül 2010'da ilk kez ayin
yapılmıştı.

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