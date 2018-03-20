Ahşaptan rengarenk çalışmalar

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da resim öğretmeni Elif Hoşgit, kendi çizimi olan balık, kuş ve baykuş gibi ahşap ev aksesuarlarını boyayarak, rengarenk ürünler ortaya çıkarıyor.

​Canik Tevfik İleri Ortaokulu Resim Öğretmeni Elif Hoşgit, yaklaşık 3 yıl önce internetten görüp, ahşap boyama yapmaya karar verdi. Hoşgit, kendisinin tasarlayıp, eşinin kesimi ve zımparasını yaptığı ahşapları boyayarak, can veriyor. Genellikle, ahşaptan yapılan balık ve kuşları boyayan Hoşgit, kadınların isteklerinin ve heveslerinin peşinden koşmaları gerektiğini söyledi.

18 yıllık resim öğretmeni olduğunu belirten Elif Hoşgit, “Boş zamanlarımda hobi olarak bu işleri yapıyorum. Ahşap üzerine balık, kuş, baykuş gibi ev aksesuarları yapıyoruz. Yaptıklarımızı arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza veriyoruz. Tasarım bizim hayatımızda var. Ben tasarım ve değişik şeyler yapmayı hep sevdim. Bu tür bir çalışmayı internette gördüm ve hoşuma gitti. Ben de yapmaya başladım. Yaptıklarım beğenilince de daha fazla yöneldim ve büyümeye başladık. Şu anda bir satışımız yok. Sadece arkadaşlarımıza ve sevdiklerimize hediye ediyoruz. Ama ilerde bir atölye kurmayı düşünüyorum” dedi.

Ahşapların tasarımı, çizimi, kesimi ve zımpara yapımının kendilerine ait olduğunu ifade eden Hoşgit, “Eşim bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Ben tasarlıyorum, eşim de kesiyor ve zımparalıyor. Sonrasında da ben bunları boyuyorum. Şu ana kadar ortalama 200’e yakın ürün yaptım. Birkaç gün önce Samsun’da kurulan amazon çarşısında stant açtım. Evimde hazırladığım ürünleri orada sergiledim. Orada beklediğim ilgiyi fazlasıyla gördüm. İlgi, motive ediciydi. İnşallah bunları bundan sonra başka noktalara taşırız” diye konuştu.

Konuşmasında kadınlara da öğütler veren Hoşgit, “Yapmak istediğiniz, zevk aldığınız şeyleri mutlaka deneyin, bırakmayın. Sonunda ortaya çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Bunun kendilerine olumlu anlamda dönüşler olacağına inanıyorum. Bu bakımdan mutlaka isteklerinin, heveslerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.



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